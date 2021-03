Le don de Rachel : au-delà des faits, le mystère

Après la réussite de Enferme-moi si tu peux, florilège de biographies consacrées à des représentants de l'Art Brut, le nouveau projet de Risbjerg et Pandolfo était attendu avec fébrilité. Les deux auteurs allaient-ils à nouveau nous émerveiller ? La réponse est nuancée : s'ils mettent à nouveau le pied dans le merveilleux, ils ne parviennent pas vraiment, cette fois à nous y embarquer à la suite de leurs personnages.

Il y a pourtant une filiation entre les deux projets et plusieurs points communs, notamment cette envie persistante chez Pandolfo de transmettre en bande dessinée la part magique et intangible de la création artistique.

Cette fois, la danse, la photographie et la littérature prennent la place occupée par la peinture et la sculpture dans le précédent album. Un rôle prépondérant est à nouveau accordé par les auteurs au « don naturel » de certains être humains. Là où Enferme-moi si tu peux racontait la vocation artistique chez des aliénés et des personnes sans éducation académique, cette fois, le personnage principal, Rachel, naît avec un don pour la voyance et son talent demeure aussi inexplicable que déroutant.

Mais la fiction fonctionne moins bien cette fois : en inventant un personnage aux capacités surnaturelles, la scénariste prend le risque de malmener la crédulité des lecteurs et de les perdre en cours de route.

Disparue à tout jamais

A force de multiplier les mystères et les phénomènes inexpliqués, le scénario contraint les lecteurs à combler trop de trous. L'héroïne disparaît, c'est un événement mystérieux. Mais comme il n'a jamais de vraie explication, ni d'ordre mystique ni d'ordre rationnel, chacun y glissera ce qu'il a envie d'y déceler, y-compris... de la paresse scénaristique. C'est dommage, car il y a une belle atmosphère dans la première partie du récit, celle qui se situe en 1848, et le trait simple et expressionniste de Terkel Rijsberg y fait des merveilles, avec une économie de moyens compensée par une mise en couleur qui à elle seule parvient à représenter des ambiances et des impressions intérieures très justes.

Pour résumer sans dévoiler le récit, on peut dire que face au cartésianisme, au scientisme et à la rationalité du XIXe siècle, le personnage de Rachel propose un monde où l'invisible est une force, l'intuition un moteur infaillible, le non-dit une affirmation puissante. On joue le jeu et on accepte de le croire le temps d'un chapitre du récit, mais lorsque le deuxième épisode se développe et repose à son tour sur les mêmes sauts dans l'inconnu, on n'est soudain beaucoup moins enclin à renoncer à toute explication rationnelle pour accepter que ce soient dans les silences et les questions sans réponse que réside l'explication définitive d'une histoire.

Et l'idée que la beauté du monde, quand bien même ne parlerait-on que de celle du monde de la création, reposerait sur une magie ineffable me semble plus résonner comme un aveu d'échec que comme le dévoilement d'une vérité supérieure... Mais peut-être suis-je trop cartésien pour accepter qu'une muse soit en réalité un être aussi peu tangible qu'une fée ou qu'un ectoplasme.



Arrivé au bout de cette chronique, je me rends compte que mon jugement est dur, définitif, alors que l'album regorge de nombreuses qualités. C'est un bel objet, les personnages secondaires sont habilement croqués, l'ambiance est forte, la narration avance bien... mais n'aboutit nulle part. C'est peut-être justement parce que l'histoire possédait tous les ingrédients pour déboucher sur une réussite parfaite que je suis si déçu de ne pas y avoir trouvé réponse à mes interrogations. Peut-être d'autres lecteurs, moins rationnels, seront-ils comblés par cette histoire qui m'a paru trop ouverte. C'est possible. C'est souhaitable, même.

Avec un peu de recul, Le don de Rachel met en lumière un problème récurrent avec la magie : on ne peut pas tomber sous le charme à tous les coups.

Anne-Caroline Pandolfo, Terkel Risbjerg - Le don de Rachel - Casterman - 9782203208193 - 24.50 €