L’avantage de Thomas André : du tennis certes, mais pas que…

La famille est composée de Cédric, son ami et rival, Alice, jeune fille charmante, la mère Maud et le père Georges. La vie de Marius se passe entre le court de tennis (il participe à un tournoi qui est raconté tout au long du roman) et ses aventures d’adolescent, les baignades dans la piscine ou dans la mer, les soirées, les dîners en famille en attendant que les journées s’écoulent l’une après l’autre.

Car l’attitude de Marius est la même que celle qu’il a sur le terrain de tennis : une passivité active, pourrait-on dire, attentive et stratégique, qui donne la sensation de savoir prendre les choses en main et de pouvoir les contrôler seulement si on les laisse arriver. Mais aussi une passivité indolente, une espèce de détachement envers les choses – la même qu’il montre sur le court, avec son jeu attentiste et défensif – qui peut cacher en soi un risque. Celui de se laisser traverser par les événements, de ne pas leur imprimer une forme, de tout accepter et rien décider. Toutefois, cette attitude, qui évoluera légèrement au cœur du roman, apparait affirmée consciemment par le protagoniste : « mais il fallait que je reste moi-même, que je laisse les choses venir. »

Et c’est aussi le pari d’écriture de l’auteur : une plume qui se contente de décrire ce qui se passe en restant le plus possible proche des objets. Les sensations de Marius, souvent physiques mais aussi psychologiques, sont relatées avec une précision aussi nette que pudique : le monde autour de lui est enregistré avec finesse, comme si l’écriture était transparente et pouvait recouvrir les choses et les mettre en lumière sans se montrer, en restant au plus près d’elles.

C’est ainsi que les événements sont racontés, dans un rythme soutenu et agréable qui crée une dynamique constante, articulée autour du parallèle entre ce qui arrive sur le court de tennis et ce qui se passe en dehors du terrain. Et, comme dans les meilleurs romans d’initiation, le protagoniste traverse aussi une évolution, personnelle et spirituelle, ainsi qu’en tant que joueur.

Le tennis donc, n’est qu’un prétexte pour décrire la vie telle qu’elle est perçue et vécue par un garçon de seize ou dix-sept ans, qui se cherche et suit une philosophie, qui est aussi une manière d’écrire, avec humilité et justesse. Une écriture remarquable donc, qui fait penser à L’Etranger de Camus, pour raconter l’histoire, toute en fraicheur, d’un adolescent en quête de soi dedans et dehors le court de tennis.

Thomas André - L'avantage - Tristram - 9782367190808 - 17 €