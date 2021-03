De Gaulle, un homme dans l’histoire : biographie dépassionnée 

Bien que là encore il faille se méfier des breloques de l’histoire et des espoirs fantomatiques qui dressent parfois des barrières quasi insurmontables face à une réalité, qui se veut-elle, plus coriace dans son mode d’emploi. Il n’empêche qu’aujourd’hui toutes les suppositions semblent permises pour que le feu général fasse l’objet d’une unanime réconciliation nationale.

Il faut dire aussi que la période n’est guère fameuse, avec une crise sanitaire qui dure depuis plusieurs mois, et qui non seulement de plomber une économie déjà fragile, elle affecte littéralement le moral des français, qui ne savent plus vraiment à quel saint se vouer, via un confinement plus ou moins souple, mais qui de fait, attente à nos libertés les plus élémentaires, sans ignorer les crises internationales successives qui elles continuent de ronger la planète sans se soucier de l’avenir de l’indestructible virus qui bientôt finira par se transformer en complot planétaire orchestré par les grandes puissances belligérantes.

En attendant il faut bien continuer à vivre » masqué » et prendre son mal en patience, ce qui n’empêche nullement d’ailleurs en dépit de notre impuissance à conjuguer la raison, de s’interroger sur le devenir de la « maison France ». Et c’est certainement dans cette prospective, soluble ou insoluble, et qui ne semble nullement agir comme une parenthèse de l’imagination, que le bilan du général, nous interroge, lui, qui au fait du martyr de l’histoire, certes sur une courte période historique reconnaissons-le, s’est toujours proclamé et auto-proclamé de et à travers l’espoir d’une nation, face aux pires tremblements civilisationnels, sans déroger à une ligne de conduite, qui parait aujourd’hui visionnaire et dont les résultats probants, conjurent le mauvais sort.

Et de ce point de vue, les sept présidents de la République qui lui ont dignement succédé, n’ont finalement jamais renié l’emprise de l’homme sur leur propre destin sans pour autant faire mieux. Il n’en fallait pas moins pour que l’historien Philippe Valode, fondateur de la revue Actualités de l’histoire, auteur d’une bonne soixantaine d’ouvrages, dont notamment La Shoah Française, les responsables impunis ( Acropole, 2016,), La Vè République, une Histoire, (Archipel 2014), ou bien encore Le livre noir de la collaboration (Archipel 2013), parmi ses livres les plus connus, apporte à son tour sa pierre à l’édifice avec la récente publication d’une imposante biographie intitulée, De Gaulle, un homme dans l’histoire, et dont le ton énergique et convaincant laisse supposer le gigantesque travail de l’auteur sur ce sujet pendant plusieurs mois.

Une biographie, qui d’emblée ne se pose pas comme un insondable réquisitoire, affublé de sourdes révélations, mais qui au contraire surprend par son contenu objectif et dépassionné - ce qui rend l’ouvrage particulièrement agréable à sa lecture, en contournant volontairement les faux préjugés et les faits délibérément tronqués.

Charles de Gaulle, un homme dans son histoire

Cent trente ans après sa naissance, quatre-vingt ans après l’appel du 18 juin, un demi-siècle après sa mort, rédiger la biographie de l’homme en insistant sur ses épreuves, ses forces et ses faiblesses, son bilan relève presque du devoir - comment ne pas être frappé en effet de regret qui frappe le pays à la seule évocation du nom du général de Gaulle ? Car si la Constitution, de la Vè République, mais aussi son héritage militaire (force de frappe nucléaire) économique (grands groupes industriels) et social (sécurité sociale et participation) ont su résister au temps, le gaullisme comme manière de faire et d’agir a quant à lui totalement disparu. La France depuis, bien des années, a perdu un personnage clé pour son avenir : celui de chef d’Etat responsable, affrontant les épreuves et fixant les grandes priorités du futur.

On peut effectivement en creusant ces lignes s’interroger sur les traces politiques laissées par le général de Gaulle, dont le mode d’action, sur plusieurs décennies, aura été de trouver une cohérence subtile, entre les besoins d’une Nation et ses profondes aspirations, face à un monde en plein bouleversement économique, mais également politique, dont la décolonisation aura été l’un des effets les plus flagrants pour le devenir de la France. On songe aussi à une Europe en pleine ébullition et reconstruction vers un avenir meilleur. Et si Philippe Valode, parle ici de devoir, c’est certainement plus pour confirmer un manque, plutôt que d’affirmer hypothétiquement un vide abyssal, pour ne pas dire béant.

Or si l’on peut affirmer à tort ou à raison que le gaullisme a presque disparu de notre vision nationale, il est également à parier qu’il peut dans certaines circonstances revenir « au grand galop », et fermement s’imposer dans de futures décisions à prendre. Car la France d’aujourd’hui ne sera pas forcément celle de demain quitte à revoir le sens même des responsabilités étatiques.

Sa vision géopolitique retrouve aujourd’hui beaucoup d’actualité : Europe des Etats, atout décisif de l’arme nucléaire, dans le concert mondial, remous violents du monde transatlantique (Brexit et guerre commerciale avec les Etats-Unis), volonté de soutenir la vocation Européenne de la Russie… La perception internationale du Général est celle dominée par des Etats et non par les idéologies, ce qui constitue bien la réalité d’aujourd’hui.

Et dans ce sens Philippe Valode ne s’y est guère trompé. La pensée gaulliste ou gaullienne, en effet, s’est toujours défiée des « idéologismes », de toutes sortes, en tentant de les contourner en vertu d’une réalité plus probante, s’opposant de fait au sectarisme, et aux pires démagogies. Il en paiera assurément de sa personne !

Cet homme d’action et de réflexion, si différent de tous, voit son corps soumis à de violentes et nombreuses atteintes – blessures et maladies – tout en supportant une suite ininterrompue d’agressions psychologiques, tant dans sa vie privée que dans son temps public. Comment imaginer qu’il n’en eut pas été profondément affecté ?

Charles le mal aimé ?

Grand patriote nationaliste, homme de droite avéré, héros solitaire, militaire par toutes ses fibres, artiste de la politique et de la mise en scène, homme de communication publique étonnant, de Gaulle semble finalement assez peu doué pour la relation individuelle. Une faiblesse due à sa trop brillante intelligence et à son sens inné de la répartie. Grand orateur passant d’un style à l’autre, du populaire au solennel, de la gouaille, parfois au propos fondateur, du professoral au doctrinal (pensons au rôle dominant du pouvoir exécutif en démocratie) il sait répéter pour convaincre. Son souffle exceptionnel fait le reste. Il incarne bien souvent l’Histoire, un récit qui se construit en avançant.

Autant de grandes qualités de dirigeant que de défauts qui lui seront régulièrement reprochés. L’homme dès le début sait ce qu’il veut, il le fait savoir, l’impose parfois en prenant la température à bon escient. Il ne se soucie guère des critiques qui lui sont adressées, même si son écoute reste avisée et bien souvent respectueuse. Il n’empêche que la France n’a pas de temps à perdre, elle doit avancer dans le concert des nations, mais pour cela elle a besoin d’une forte poigne !

Car ses succès sont immenses, de l’honneur sauvé en 1940 à la guerre civile évitée en 1944, de la position mondiale acquise en 1945 (signature de la capitulation allemande, participation au Conseil de sécurité de l’Onu à la décolonisation assumée et achevée en 1962, de l’élection du président de la République au suffrage universel. La modernisation du pays par une planification souple de la constitution, d’une force nucléaire - qui évite le nanisme politique – au lancement de grands programmes industriels qui y sont souvent associés.

Autant de réformes et de projets ambitieux que le général aura réalisé d’une main de maître en moins d’un quart de siècle, avec une volonté sans faille afin que la France, « puisse rester ce qu’elle est », même privée de son Empire.

Et Philippe Valode de rappeler que « l’homme est dur, parfois même sans pitié (les épisodes de la vie algérienne en témoignent) mais il manifeste également des émotions souvent ignorées – à l’exception, bien sûr, de son attachement sans limite pour sa petite Anne. Très sensible à la fraternité dans le combat, comme le démontre la création de l’ordre sacré des Compagnons de la libération (seulement mille trente huit personnes) il est fidèle aux hommes politiques qu’il a choisis pour l’entourer, et dont il apprécie tant le dévouement que la compétence. De Gaulle peut éprouver des périodes d’intense excitation, comme de découragement quasi dépressif, mais il parvient toujours à se reprendre et à retrouver le chemin de l’objectif à atteindre ».

Ainsi tout le mérite de cet ouvrage tient-il principalement à la manière dont Philippe Valode, a su enrichir la personnalité complexe et aventureuse du Général de Gaulle, en évitant les écueils d’une subjectivité trop marquée de la mémoire enfouie ou refoulée, tout en restant prudent des suites à donner à une politique vertigineuse de la raison, pour ne pas dire verticale, comme le laisse supposer certains détails du livre.

Gageons cependant que les présentes pages, seront l’occasion de redécouvrir le grand homme sur un versant plus actuel, et vraisemblablement humanisant. « Avec une dimension messianique qui ne saurait être négligée ».

Philippe Valode - De Gaulle, un homme dans l’histoire - Editions de l’Archipel - 9782809828153 – 25 €