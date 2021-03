Spiderman, de père en fils : quand l'enfant est appelé à régner...

Inutile de le dissimuler, que le scénariste J.J. Abrams se lance dans l’écriture d’un épisode one-shot de Spider-Man a plusieurs implications. D’abord, parce que Marvel, La Maison des Idées, appartient depuis quelques années à Disney. Ensuite, parce qu’Abrams est le scénariste de plusieurs épisodes de Star Wars, autre franchise détenue par la souris à grandes oreilles. Enfin, il est attendu sur un reboot de Man of Steel, et que Superman figure parmi les fers de lance de l’autre grande écurie de bandes dessinées, DC Comics, propriété de Warner.

Tout cela posé, difficile d’oublier les éléments de contexte quand on ouvre les premières pages de ce Spider-Man, De père en fils. Car pèse dans l'univers déployé quelques éléments assez prégnants, découlant du monde des super héros, bien entendu, mais aux teintes Disney manifestes. Est-ce pour autant rédhibitoire ? Non... et oui, un peu. En avant.

Fils de Tisseur : Ben

Comme il se doit, Spider-Man vient sauver le monde : une étrange créature, de métal et de chair, accompagnée d’une cohorte de bestioles tout aussi hybrides, sème la panique sur New York. Cadavérique, de son petit nom, semble particulièrement intéressé par l’Araignée. « Nous avoooons besoin de toiiiiii… » Une voix qui fait froid dans le dos, et une demande que l’on envisagerait bien d’éconduire. Or, cet affrontement va tourner au drame : empalée d’un coup de griffe, Marie Jane meurt sur l’instant, balancée dans l’Hudson. Évidemment, elle n’avait rien à faire là, mais soit.

Spider-Man, lui, a le bras broyé — détail qui a son importance. Il parviendra à préserver le corps sans vie de MJ, pour un enterrement… en présence de leur fils Ben, petit rouquin de 4 ou 5 ans.

Ellipse. Douze années ont passé depuis l’enterrement de MJ, Ben vit seul avec la tante May, décidément abonnée aux orphelins. Il va au collège, et mû par un sentiment d’injustice, il corrige régulièrement les caïds de l’établissement qui s’en prennent aux plus faibles. Peter, lui, a quitté la ville : il a confié à May le soin de s’occuper de son fils, ne réapparaissant qu’occasionnellement – comme ici pour un rendez-vous en urgence avec le principal. Une fois de plus — la quatrième en une semaine — il a fait des frasques.

Pourtant, c’est un sens aigu de la justice qui l’anime. Mais la société n’apprécie les justiciers que masqués. Le retour avec son père dans la voiture laisse éclater toutes les interrogations laissées sans réponse que l’adolescent éprouve. Et ce alors que des pouvoirs d’Homme Araignée lui viennent… La rencontre avec Ito Faye, au collège, les cauchemars et le passé de son propre père ne feront pas bon ménage avec le retour de Cadavérique.

Quant au déni de Peter Parker, père absent, il n’apportera rien de bon.

Papa, maman et moi...

Ce one-shot jongle parfaitement avec des thématiques pas si coutumières dans le monde du comics – et plus encore avec la figure de Spider-Man, habitué au reboot et autres relances. Pour autant, cette tragédie super-héroico-familiale tourne très, très bien. Le contre-emploi de Parker dans le rôle du père brisé est inédit, et même si l’on a des relents de Dark Vador qui viennent à l’esprit, le Tisseur retraité, au bras amputé, est saisissant.

Le conflit intérieur de Ben – du nom de l’oncle de Peter et époux de May, ce qui n’échappera pas aux connaisseurs – fait écho aux premières armes de son propre père. Une redite ? Pas vraiment : un conflit psychologique similaire, mais assez bien traité. On ne verse pas dans le roman graphico-psychanalytique, pour autant, le personnage repose sur de solides fondations et une personnalité à part entière.

Enfin, la dose d’action, impérative dans un comics, trouve amplement sa place, de même que les clins d’oeil au monde d’avant (tiens donc…). Ainsi, surgit du passé un Tony Stark alcoolique, vivant dans une cave en pantacourt et bouffant de la pizza froide, qui provoque un fou rire. Le personnage est à la hauteur de ce que l’on connaît de lui, mais cette version retraitée a plus de présence encore.

Peut-être que le cliffangher final laissera-t-il dubitatif, un peu gros, flagrant, et certainement très Disney dans l’esprit, mais il est rare que Spider-Man, et les comics en général, ne s’autorisent pas ces pas de côté option happy-end.

Évidemment, ce one-shot autoréférencé nécessite d’avoir un peu de bagage Spider-Man – au pire, les mauvais films sortis suffiront – pour en profiter pleinement. Cependant, le néophyte y trouvera son compte, sans peine : cette aventure, un peu à rebrousse-poil d’autres arcs narratifs reste plaisante, parfois intrigante. Dans tous les cas, parvient à étonner.

Alors quoi ? Je disais rédhibitoire… et je le crois un peu. Si ce n’était la violence, tout à fait supportable au demeurant, qui apporte la noirceur complémentaire aux errances de l’ado Ben, on aurait dans les mains quelque chose de trop sirupeux pour convaincre. L’influence Disney ? Possible. Star Wars ? Probable. À la relecture, cela apparaît plus clairement. Sans empêcher le bon moment…

Spider-Man, De père en fils – J-J Abrams, Henry Abrams, Sara Pichelli, coloriste Dave Stewart, traduction Jérémy Manesse – Panini Comics – 9782809487343 – 18 €