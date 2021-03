Books by Women : Abby Geni et Louise Mey

Zoomania – Abby Geni

Je vous parlais il y a longtemps de Farallon Islands, véritable révélation et coup de cœur. Abby Geni remet ça avec Zoomania, son nouveau roman. Darlène, aînée responsable, Tucker, fugueur et défenseur des animaux, Jane, la grande footballeuse et enfin Cora, la petite dernière, en admiration sur le reste de sa fratrie. Les enfants McCloud sont orphelins depuis la violente tornade qui a emporté leur père. La vie continue cahin-caha jusqu’au jour où Tucker, des années après avoir fugué, refait surface et entraîne la benjamine dans sa folie. Direction la Californie...

Construit comme un thriller et une histoire d’enlèvement, Zoomania aborde également les sujets de la défense des droits des animaux et de l’écologie. Cora, influencée malgré elle par ce frère charismatique, grandit violemment à son contact et devient, page après page, une protagoniste qui s’interroge sur les limites de la loyauté...

Abby Geni nous révèle encore une fois son talent pour écrire des personnages ambivalents, profonds et ambigus. Un vrai coup de cœur, assurément !!

La deuxième femme – Louise Mey

Sandrine, trentenaire complexée par une enfance sous le signe de l’humiliation parentale, rencontre lors d’une marche blanche liée à la disparition de sa femme, présumée morte, l’Homme qui pleure et son fils. Attendrie, touchée par cet homme qui la remarque et s’intéresse à elle, elle prend sa place dans cette nouvelle maison, la place manquante. Sandrine fait de son mieux pour redonner le sourire à l’Homme qui pleure et son fils Matthias.

Mais le jour où la disparue revient, bien vivante, sa nouvelle vie en apparence paisible vole en éclats. La deuxième femme fait partie de ces romans qui laissent une empreinte indélébile une fois terminé. C’est un thriller qu’on lit littéralement en apnée, impossible de respirer tant la tension est bien dosée, on tourne les pages avec cette terrible envie de savoir la suite et en même temps beaucoup d’appréhension.

On y laisse des larmes et on se retrouve le souffle court à la fin de cette lecture d’actualité.

Un petit mot de nos libraires partenaires :

Notre campagne de financement participatif est toujours en cours ! Il nous reste 8 jours pour récolter encore 2 030€ et sans cela, ça va être compliqué pour nous d'ouvrir un lieu pérenne. Des organismes d'aides ont refusé notre dossier car il n'est pas viable selon eux. Notre prévisionnel financier prouve pourtant le contraire mais aucun moyen de faire appel. Notre dossier est bon, on connaît notre métier, les erreurs à ne pas faire, la gestion.

On sait que c'est viable sur le long terme, cependant nous avons besoin de cet apport en plus pour démarrer sereinement. Je sais aussi que nous sommes assailli.e.s tous les jours de campagnes de crowfunding, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous ne vous sentez pas concerné.e.s car géographiquement éloigné.e.s... Mais dans nos convictions on a vraiment envie de s'éloigner de Paris intra-muros et de repeupler les villes de librairies (sortez les violons).

L'île-de-France hors Paris devient une région dortoir. Surtout dans le contexte actuel... Les villes hors grosses métropoles ont besoin de commerces de proximité, les gens lisent hors de Paris (eh oui), ne laissons pas les centres-villes mourir ! Nous avons vraiment besoin de vous !

Zoomania – Abby Geni, trad. Céline Leroy – Actes Sud – 9782330136697 – 23 €

La deuxième femme – Louise Mey – Pocket – 9782266312981 – 7,60 €