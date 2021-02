L’édition numérique dans le chaos sanitaire, tourmente ou aubaine ?

Tantôt fer de lance d’une nouvelle ère, tantôt grande destructrice de l’édition papier, l’édition numérique est longuement discutée et très souvent décriée par les professionnels du monde du livre. Elle finira toutefois par atteindre un rythme de croisière aux alentours des 5% des ventes éditoriales et connaîtra une croissance lente en comparaison de celle du livre papier, mais toutefois constante.

L’édition numérique, avant la tempête

En 2019, selon le rapport du SNE (Syndicat National de l’Édition), la part du nombre des ventes éditoriales pour le secteur du numérique est de 8,7 %, soit une évolution de 0,3 % par rapport à 2018. Encore une fois, la tendance de différenciation entre papier et numérique se vérifie, puisque ce dernier à une part inférieure à 10 % des ventes totales de l’édition, ainsi qu’une croissance lente (+ 0,3). Elle représente près de 232,3 millions d’euros de chiffre d’affaires des éditeurs sur le total de 2,3 milliards d’euros.

En ce qui concerne les ventes, une partie très largement majoritaire est occasionnée par le secteur professionnel et universitaire, premier secteur à être passé de l’édition papier à l’édition numérique, avec plus de 70 % des ventes totales des ventes numériques, soit une valeur de 163 millions d’euros. En revanche, la littérature est très largement désertée sur le numérique puisqu’elle n’en représente que 13 %. Mais le plus grand gagnant de ces dernières années est le scolaire avec plus de 11 % de hausse des ventes sur l’édition en format numérique, passant de 11 millions d’euros à 24 millions d’euros.

Éditeur pure-player : l’exemple Publie.net

Publie.net est une maison d’édition numérique créée en 2008 par l’écrivain François Bon. Son éclosion sur le marché français peu ouvert au numérique s’explique par trois grandes raisons. Tout d’abord, 2008 est un moment de changement tant technologique, avec l’arrivée en France de la liseuse, que de pratiques de lectures qui se diversifient notamment vers le numérique créant ainsi un nouveau marché qu’il faut exploiter.

Ensuite, le constat effarant, et de plus en plus d’actualité, que « la littérature marchande est partie dans un mouvement de plus en plus frénétique avec de plus en plus de titres, de plus en plus l’accent mis sur les best-sellers et de moins en moins de temps en librairie », ce qui laisse un grand pan de la littérature disparaître des tables des libraires que Publie.net souhaite voir s’exprimer à nouveau au travers de nouveaux supports.

Enfin, un constat pragmatique que « beaucoup d’auteurs ont commencé à s’approprier les outils du web et du numérique et à expérimenter avec » ce qui permet l’apparition d’une nouvelle littérature que la maison d’édition veut porter sur le devant de la scène littéraire.

D’abord tournée vers le numérique exclusivement, elle est obligée de se plier au marché en 2012 en devenant une maison d’édition hybride (papier et numérique). Afin de garder une ligne éditoriale proche des enjeux initiaux, elle se spécialise dans « les auteurs ou les projets ayant une résonnance avec le web et de la fiction hybride des formes éloignées du roman » pour conserver son lien étroit avec le « web » et le numérique tout en laissant le choix au lecteur de choisir le format qui lui correspond le mieux. La maison d’édition se retrouve avec un catalogue multiple compilant éditions papier, éditions numériques et éditions transmédia.

Dans l’œil du cyclone

Avant 2020, l’édition numérique reste assez marginale face à l’édition papier qui prime. C’est d’ailleurs le constat d’évidence qu’à fait la maison d’édition Publie.net en 2012 lorsque, pour permettre de fonctionner, elle a du se constituer maison d’édition hybride (papier/numérique) et ce malgré les changements et les évolutions du monde du livre, de l’objet livre et des pratiques de lectures. En effet, il semblerait que le numérique tende à un être un mode de lecture « par défaut », un mode de lecture que l’on ne choisit pas vraiment ou que l’on est forcé de choisir dans certaines circonstances.

Cette progression très lente est expliquée notamment par plusieurs freins qui sont intrinsèquement liés à l’unicité du marché du livre français notamment grâce à un double effet : l’attachement fort des lecteurs pour les librairies indépendantes et la tarification des livres numériques presque calquée sur celle des livres papier qui n’a que peu de sens.

Cette synergie se précise lors du premier confinement. Le lecteur, enfermé chez lui, ne peut plus se procurer de livres puisque les librairies sont fermées. De ce fait, nous constatons une explosion des ventes numériques pendant les trois mois du premier confinement. Ainsi Publie.net enregistre des augmentations du chiffre d’affaires pour le numérique de 20 % en mars, 119 % en avril et 33 % en mai par rapport à ces trois mêmes mois en 2019. Il est clair que l’impossibilité d’acquérir les livres en format papier ont poussé les lecteurs à diversifier encore plus leurs pratiques, ont poussé les lecteurs à lire en format numérique.

Même si l’édition numérique semble profiter pleinement de la crise sanitaire pour s’étendre, nous pouvons voir, dès la fin du premier confinement, que cet engouement s’essouffle puisque les 119 % d’augmentation du CA pour le numérique redescend à 33 % en mai (mois du déconfinement). De plus, cette « exception sanitaire » ne se renouvellera pas sur le second confinement puisque Publie.net enregistrera des chiffres similaires à ceux de 2019.

Ainsi, les nouvelles mesures (non-fermeture des librairies et mise en place du « Clic and collect »), permettant au lecteur de continuer à se fournir en livres papier, délaissent à nouveau le format numérique.

Le monde d'après, Retour vers le futur ou El Dorado ?

Sur l’année, le numérique, qui enregistre habituellement une croissance d’environ 5 % chaque année, a connu un bond de 30 % en 2020, la crise et le premier confinement poussant les lecteurs vers le format numérique plus facile d’accès. Il est donc normal de se demander si le numérique vient, ou non, d’acquérir son public.

Même si les chiffres de 2020 sont encourageants pour le secteur du numérique, les professionnels n’en gardent pas moins la tête sur les épaules. L’espoir est de mise puisque le confinement a poussé le numérique dans les chaumières, mais l’amour des Français pour le papier et les librairies risquent de lui retirer ce que la covid a bien voulu lui céder. Actuellement, aucun chiffre ne permet, aussi tôt et encore en pleine crise, de faire un état des lieux de l’édition du numérique, mais il est possible d’en deviner les coutures.

Guillaume Vissac (Publie.net) exprime son inquiétude que « tant qu’il n’y aura pas des exemples faits de la part des “locomotives” de l’édition (les grands groupes) à avoir de bonnes pratiques (prix, usage des DRM) la population n’aura pas d’intérêt à les utiliser. » Et montre du doigt les tâtonnements encore trop précaires des grands groupes d’édition à vouloir dissocier édition numérique et édition papier dans sa mise en vente et l’établissement du marché, mais aussi le grand pouvoir prescripteur que ces grands groupes ont sur les marchés du livre.

Malgré tous les appels à la solidarité que l’on a vu fleurir en 2020 pour aider les librairies et essayer de soutenir le marché du livre, que monsieur Vissac se réjouit de voir « porter ses fruits », il note l’emphase indésirée de l’effet de surconcentration des achats sur moins de livres et moins de maisons d’édition, se traduisant par de super-ventes sporadiques et l’emballement du phénomène de « best-sellarisation ». Et cette nouvelle ligne prise par le marché du livre risquerait de grandement nuire aux maisons d’édition indépendantes.

Au final, 2020 a mis encore plus l’accent sur des problèmes déjà existants et l’on ne peut que s’inquiéter de l’emballement que ces problèmes prennent d’année en année (surproduction, hyperconcentration des ventes, marché dominé par les grands groupes d’édition, durée de vie du livre de plus en plus courte…).

Par Ludovic Giraud

Article publié dans le cadre des travaux du master de Villetaneuse, Métiers du livre