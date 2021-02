Shy : 14 ans et timide à en mourir, pourra-t-elle sauver le monde ?

Des individus aux pouvoirs spéciaux sont apparus sur Terre : chaque pays a maintenant son surhomme qui assure la paix et s’oppose aux criminels.

Pas facile d’être un héros. Il faut foncer sans hésiter, répondre à des dilemmes cornéliens quant à qui sauver en premier, mais aussi… prendre la parole devant des foules et accepter d’être une personnalité publique. Ce qui est sans doute la partie la plus difficile pour Shy, l’héroïne du Japon.

Après un sauvetage complexe au sommet d’une montagne russe accidentée, Shy n’arrive pas à se pardonner d’avoir fait une blessée. Rongée de culpabilité et angoissée par l’image qu’on pourrait avoir d’elle, elle perd sa faculté à se transformer. Continuant sa vie sous son identité civile, celle de la collégienne Teru Mojiyama, elle se renferme dans sa coquille.

C’était sans compter sur l’amitié d’une nouvelle venue dans sa classe et sur celle de la charmante – mais un peu trop penchée sur la boisson – Spirits, héroïne de la Russie ! Teru va réapprendre à devenir Shy et à surmonter ses peurs. Parce qu’un mystérieux enfant est apparu aux quatre coins du monde et s’est mis à répandre la noirceur dans le cœur des humains…

Dans la lignée des shônen, Shy nous offre une histoire de dépassement progressif de soi et de courage, dans un monde à touches fantastiques. Sauf que le point de départ, ce n’est pas un jeune garçon plein de rêves, mais une frêle jeune fille avec un idéal, mais pas encore assez de force pour l’atteindre. C’est son sens de la justice qui va permettre à Teru, alias Shy, de se dépasser. Avec cet objectif en fond, les scènes de combat ne sont pas en reste. Et grâce à la galerie diverse des personnages, elles ne manquent pas de variété.

En plus de Teru, nous suivons la jeune Iko, sa camarade de classe dont le grand sourire cache les insécurités, la voluptueuse Spirits, toujours pompette mais toujours prête à venir en aide à ses précieuses cadettes, Stardust le héros-rock star anglais au charisme glacial et aux poings d’acier…

Ils évoluent dans un monde qui, plutôt que d’être réaliste, libère les émotions en faisant du cœur la source de toute magie. Les principes qui régissent les héros sont originaux et donnent envie d’en savoir plus. La base de commandement se situe dans l’espace, en orbite autour de la terre, et la grande cheffe Unilord parvient à être mystérieuse et drôle en même temps. L’histoire met plus l’accent sur le courage et la force que sur l’humour, mais les personnalités excentriques apportent malgré tout du comic relief.

Le dessin et le character design, particulièrement réussis, sont un autre point fort. L’action est fluide, les filles mignonnes, les corps sont allongés et en même temps tout en courbes, et s’il y a quelques clichés de design (comme l’uniforme militaire de Spirits), ils apportent du charme.

Le tome 2 étant sorti en simultané, il est déjà disponible en France. La série Shy est encore en cours au Japon avec 7 tomes paru à ce jour. On peut s’attendre à ce que les mystérieux méchants étendent leur menace et surtout à ce que Shy évolue beaucoup en tant que personnage.

Bukimi Miki, trad. & adapt. Aline Kukor – Shy – Kana

Vol 1 - 9782505089841 – 6.85 €

Vol 2 – 9782505089858 – 6.85 €

Vol 3 – 9782505089865 – 6.85 € ( à paraître 19/03)