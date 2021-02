Pour une réglementation du prix de vente des livres au Québec

La députée de Mercier (comté de Roussillon au Québec), du parti Québec solidaire, vient d’en formuler officiellement la demande : une réglementation pour le prix des livres vendus sur le territoire. De quoi aligner la Belle Province sur des pratiques commerciales déjà en application en France et auxquelles des territoires comme l’Italie réfléchissent.

Ce fameux Prix unique du livre, instauré par la Loi Lang en 1981, est de tout temps brandi comme un garant de la bibliodiversité — et d’une certaine assurance de non-concurrence pour les librairies. Or, la députée canadienne francophone a proposé, ce 21 janvier, que l’on revienne sur la question.

Les librairies du Québec, comme partout ailleurs, subissent la pression de géants de la vente, qu’elle se pratique en ligne ou non. Et pour Ruba Ghazal, le moment est venu « d’adopter une mesure pour encourager nos libraires québécois qui travaillent sans relâche, afin de garder leurs commerces ouverts et de continuer d’offrir une panoplie impressionnante d’œuvres aux lecteurs québécois. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire », indique-t-elle dans un communiqué.

Plus qu’un simple coup de main pour les librairies, elle envisage une période de 9 mois durant lesquels le prix sera unique. « Depuis le début du confinement, les Québécois se tournent vers la lecture pour s’évader, se cultiver et apprendre, c’est le moment d’adopter une mesure pour encourager nos libraires québécois qui travaillent sans relâche afin de garder leurs commerces ouverts et de continuer d’offrir une panoplie impressionnante d’œuvres aux lecteurs québécois », assure-t-elle.

« Il n’y a aucune raison de ne pas le faire. C’est une mesure à coût nul pour l’État, qui permettrait de sécuriser pour de nombreuses années un réseau de librairies indépendantes à propriété québécoise. »

Selon elle, tout refus d’action impliquerait alors de favoriser « les Amazon, Costco et Walmart de ce monde qui se permettent de vendre les livres jusqu’à 25 % moins cher ». Et de rappeler que les Québécois subiraient alors une grande perte, en cas de monopole de ces acteurs. « Personne ne veut voir disparaître plusieurs librairies en ce moment. Ce sont d’importants lieux d’accès à la culture. Il faut comprendre que le livre n’est pas un bien ordinaire, c’est un bien culturel qu’il faut protéger », reprend-elle.

« Sans un réseau de librairies fortes, l’une des conséquences les plus alarmantes pour les lecteurs québécois sera la diminution de la biblio diversité et de l’accessibilité à des œuvres de qualité. Il faut agir maintenant pour éviter une catastrophe ! »

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 : Ruba Ghazal, Québec solidaire