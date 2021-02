Une nouvelle horrifique de Joe Hill, l’auteur de Locke and Key, adaptée en série

Ce n’est pas la première œuvre de Hill à être portée à l’écran. Son roman Nosfera2 (traduction Antoine Chainas, ed. JC Lattès) avait ainsi inspiré une série d’horreur pour AMC. En 2020, les BD Locke and Key (traduction Maxime Le Dain, ed. Milady Graphics) qu’il a coécrit avec Gabriel Rodriguez, étaient également adaptées par Netflix.

CINEMA : Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï seront les Trois Mousquetaires

Aujourd’hui, c’est son recueil de nouvelles Fantômes — Histoires troubles, publié en 2005 aux États-Unis et en 2010 en France, qui intéresse les studios. Selon les informations de Deadline, à l’origine du projet on trouve Joe Hill lui-même, l’écrivain Brad Caleb Kane ainsi que Bob Cooper. Les trois auteurs produiront la série en compagnie de Tom Lerner, vice-président de Landscape Entertainment, et Richard Gold, qui supervisera le projet pour Paramount TV Studios.

Le résumé de l’éditeur pour Fantômes — Histoires troubles :

Imogene est jeune et belle. Elle embrasse comme une star et connaît l’histoire du cinéma sur le bout des doigts. Elle est morte et attend Alec Sheldon, dans la salle de projection le Rosebud, un certain après-midi de 1945... Arthur Roth est un gosse solitaire qui a de grandes idées et le don de s’attirer des ennuis. Il n’est pas facile de se faire des amis quand on est le seul garçon en plastique gonflable de la ville… John Finney est enfermé dans un sous-sol taché du sang des autres enfants martyrs qui l’y ont précédé. Dans ce sous-sol se trouve aussi un téléphone ancien modèle débranché depuis longtemps. Pourtant, la nuit, il se met à sonner… Qui est à l’appareil ? Le passé n’est pas mort. Il est encore à venir...

Parmi les 16 récits horrifiques que contient le recueil, c’est la nouvelle Escamotage qui a été choisie pour la série. On y suit un certain Nolan Lerner, qui enquête sur la disparition de son frère autiste, capable de créer d’impressionnants labyrinthes dans le sous-sol de leur maison. Escamotage a notamment remporté le prix World Fantasy de la meilleure nouvelle en 2006.