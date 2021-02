Naoto, le gardien de Fukushima : la vie avant tout le reste

La catastrophe nucléaire de Fukushima est encore bien présente dans les mémoires. Même si l'attention médiatique s'est portée ailleurs depuis, même si les conséquences réelles à long terme sur la radiation sous-marine, sur les espèces vivantes, locales et éloignées, est encore à établir, la terreur ne s'est pas encore effacée de la mémoire collective. Un tremblement de terre, un tsunami dont les vagues s'élèvent plus haut que le cahier des charges fourni aux ingénieurs chargés de la conception de la centrale, et voilà que le savoir-faire humain se transforme en génie du mal...

Plusieurs récits graphiques ont déjà abordé le volet catastrophique de l'événement, y compris dans un brillant reportage dessiné de l'intérieur par un mangaka engagé comme ouvrier pour décontaminer le site de Fukushima-Daiichi (Au cœur de Fukushima, de Kazuto Tatsuta publié en trois tomes chez Kana à partir de 2016), le projet ici se concentre moins sur les événements terribles et leurs conséquences que sur le personnage qui donne son titre à l'album.

Naoto Matsumuru n'était pas un opposant au nucléaire. Au contraire, comme la plupart des Japonais, il croyait au miracle de l'électricité atomique, proclamée verte et sans danger par ses exploitants et les gouvernements qui, comme en France, se font les porte-étendards d'une cause qui les dépasse et dont ils ne perçoivent que les intérêts économiques et stratégiques.

C'est la réalité qui lui a ouvert les yeux de force : habitant à proximité de la centrale, fermier de profession, il a enduré les secousses sismiques, puis vu de ses propres yeux les conséquences du séisme sur la mer et sur les constructions humaines. Forcé à fuir et à se réfugier hors de la zone contaminée, il découvre qu'il est devenu aux yeux de sa propre famille,un pestiféré, contaminé par la radiation... Plutôt que de fuir davantage, il fait le choix de retourner dans sa ferme et, sans attendre que l’État ou Tepco, la société qui gère la centrale, se préoccupe de lui, il décide de prendre soin des animaux abandonnés sur place. Là où la radiation rend la vie impossible, Naoto a décidé de la défendre quel qu'en soit le coût, courant le risque de mettre en danger sa propre existence pour veiller sur celle de chiens, de chats, d'autruches et de bien des vaches laissés à l'abandon dans la fuite des humains... Un pari insensé, qui n'en était pas un du tout. Naoto, comme on le voit dans les planches de ce livre plus solaire que nucléaire, a simplement fait le choix de la vie à tout prix plutôt que celui de la mort à petit feu.

À travers ce parcours étonnant, hors du commun au sens propre du terme, Fabien Grolleau nous conte une fable de résilience et de courage, dans un environnement particulièrement hostile. Cette histoire qui s'éloigne du reportage en BD pour verser dans la pure fiction par moments, illustre plus efficacement que bien des propos alarmistes la puissance d'un acte de résistance et la force d'un témoignage à hauteur d'homme face au récit médiatique très abstrait.

Aujourd'hui témoin de première ligne des horreurs non pas du nucléaire en lui-même, mais de sa gestion déplorable par les hommes, Naoto s'est reconverti en militant actif : il est venu soutenir en Europe ceux qui s'opposent encore et toujours à la marche forcée du nucléaire au mépris des risques sanitaires majeurs, notamment à Fessenheim.

Ewen Blain signe avec Naoto, le gardien de Fukushima son premier album en tant que dessinateur de BD. Encore un peu raide par moment, surtout dans les premières planches, son trait ne manque pourtant pas de justesse pour donner corps à cette histoire où les contes fantastiques nippons et la fureur des êtres surnaturels se mêlent au récit plus documentaire. Blain semble prendre un plaisir contagieux à dessiner les monstres orientaux et la nature qui se déchaîne. Un beau résumé de ce qu'est Fukushima.

En bref, cet album qui parvient à faire naître l'optimisme et à illustrer la bravoure au coeur-même de la catastrophe est une jolie réussite.



Fabien Grolleau et Ewen Blain - Naoto, le gardien de Fukushima - Editions Steinki - 9782368463581 - 19 €