Sans se prendre la tête” : pour mieux vivre son quotidien

Lizzie, la maison audio du groupe Editis, et First éditions proposeront à compter du 25 mars quatre titres pour inaugurer cette collection. Un projet éditorial qui fait d’ailleurs écho aux publications, mais en papier, de la collection Les Cahiers Dr Good, proposées par Michel Cymes chez Solar (autre maison d’Editis). Voici en avant-première les quatre titres de la collection Sans se prendre la tête.

Méditer — Fabrice Midal : 6 séances de méditations guidées

Vous n’avez jamais médité ? Vous ignorez tout de la posture ? Vous ne possédez pas de Zafu, le coussin traditionnel ? Avec la méthode Sans se prendre la tête proposée par Fabrice Midal, il est inutile d’avoir déjà pratiqué la méditation ou de maîtriser une « quelconque » technique pour profiter de ses bienfaits. Car la méditation peut vous aider à transformer vos difficultés et devenir une amie bienfaisante.

Philosophe et écrivain, Fabrice Midal est l’un des principaux enseignants de la médiation en France. Il est l’auteur de nombreux best-sellers, dont Foutez-vous la paix ! traduit dans le monde entier.

Avoir confiance en soi — Nicole Prieur : 8 séances d’hypnose guidées

Doutez-vous souvent de vous ? Eprouvez-vous des difficultés pour communiquer avec certains membres de votre famille ? Au travail, vous sentez-vous parfois illégitime au point de renoncer à évoluer ? Nicole Prieur propose une méthode pour enfin prendre les choses en main et trouver la sérénité qui vous fait défaut, et vous sentir à même d’affronter les petits et grands défis de votre vie.

Hypnothérapeute et thérapeute familiale, Nicole Prieur, auteure de nombreux ouvrages, dirige le conseil scientifique du Ceccof-Formations (Centre d’Etudes Cliniques de Communications Familiales).

Arrêter de fumer — Dr Jean-Marc Benhaiem : 8 séances d’hypnose guidées

Avez-vous déjà pensé à arrêter de fumer ? Avez — vous déjà arrêté de fumer et repris ? Continuez-vous de fumer malgré un avis médical alarmant ? Le Dr Jean-Marc Benhaiem propose une méthode grâce à laquelle vous pourrez prendre conscience de la toxicité et de l’impact du tabac sur votre santé et entamer le parcours qui vous libérera de votre addiction.

Médecin Hypnothérapeute, Jean-Marc Benhaiem a créé le premier diplôme universitaire d’hypnose médicale à la Pitié — Salpêtrière. Il est également praticien attaché dans le Centre de traitement de la douleur à Paris.

Retrouver le sommeil — Dr Philippe Aïm : 12 séances d’hypnose guidées

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passe quand vous dormez ? Peinez-vous à trouver le sommeil ? Avez-vous des difficultés à vous rendormir après un réveil nocturne ? Le Dr Philippe Aïm propose une méthode où vous pourrez enfin mobiliser les ressources nécessaires à un bon endormissement, et vous préparez à des nuits de sommeil réparateur.

Médecin psychiatre et psychothérapeute, Philippe Aïm est formateur et conférencier spécialisé en hypnose et en thérapies brèves. Il est fondateur de l’institut UTHyL (Institution pour l’Utilisation des Thérapies brèves et de l’Hypnose en Lorraine et directeur pédagogique au CHTIP [Collège d’Hypnose et Thérapies Intégratives de Paris].

Chaque coffret sera vendu 16,95 €.

