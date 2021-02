Quand la mémoire flanche, le combat de Clémence contre Alzheimer

Après quatre tentatives de fuite, le personnel soignant surmené est à bout de souffle, il faut placer Marie Louise sous camisole chimique. Clémence, sa petite fille, totalement désorientée par l’état de sa grand-mère, ne supporte pas de la voir se flétrir sous ses yeux, disparaître un peu plus à chaque visite. C’en est trop pour elle. Germe alors une idée folle : arracher une dernière fois sa grand-mère à la maison de retraite pour un road-trip de plusieurs jours à la rencontre de ses souvenirs et de sa maison d’enfance.

Semé d’embûches, ce voyage est une véritable plongée dans la réalité pour Clémence. Toute la tendresse et la bonne volonté du monde ne suffisent pas à s’occuper de quelqu’un qui perd la tête. Et pourtant, pendant les moments de lucidité de Marie Louise, ce pèlerinage les poussera à la rencontre l’une de l’autre autant qu’à la rencontre de soi et de sa propre vérité. Au cours de cette échappée belle, Clémence se découvrira elle-même, autant dans ses forces que dans ses faiblesses, mais surtout dans ses vérités de femme.

De Liège à Avesnes-sur-mer, ce roman graphique explore les thématiques de la transmission familiale et des relations intergénérationnelles, les leçons et les souvenirs dont elles sont porteuses, mais aussi les coupures et les douleurs que l’on collectionne en grandissant. Forte tête, du haut de ses 20 ans, Clémence renouera avec sa mère par le biais de sa grand-mère qui l’aidera à analyser et à réparer cette relation qui lui a échappé. Il aura fallu à Clémence prendre soin de l’autre pour apprendre à prendre soin d’elle-même.

Rythmé par les chansons de Jeanne Moreau, cet album aborde également toutes les facettes de la maladie et de la démence, ainsi que leurs répercussions sur le patient comme sur son entourage. Accepter de voir l’autre s’étioler, changer de caractère et de personnalité à cause de la maladie, de la fatalité de ce changement contre lequel chacun est impuissant.

Les graphismes accompagnent avec subtilité ces sentiments forts et justes, largement inspirés de l’expérience de l’auteure, avec des moments de silence, de respirations qui laissent la part belle aux dessins pour exprimer ce que ne saurait se traduire en mots.

Alix Garin - Ne m’oublie pas - Le Lombard - 9782803676231 - 22,50€