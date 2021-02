Seth MacFarlane produit une adaptation de Tous nos contretemps, d'Elan Mastai

Le scénariste canadien Elan Mastai avait fait ses débuts en tant que romancier avec All Our Wrong Todays, publié en version originale en 2015. Il avait obtenu pour celui-ci une solide avance, et pour cause : en tant que scénariste, il pouvait faire valoir une solide expérience, avec à son actif Et (beaucoup) plus si affinités (2013) et The Samaritan (2012).

Le résumé de l'éditeur pour Tous nos contretemps :

Dans le monde de Tom Barren la technologie a mis fin aux maux de l'humanité : il n'y a plus ni guerre, ni pauvreté et les avocats sont toujours mûrs à point. Mais Tom n'est pas heureux. Il a perdu la fille de ses rêves. Et que fait-on quand on a le cœur brisé et qu'on dispose d'une machine à voyager dans le temps ? Une connerie monumentale. Tom est désormais piégé dans un monde terrifiant... qui n'est autre que notre époque, et cherche désespérément à réparer son erreur et à rentrer chez lui. Jusqu'à ce qu'il découvre les autres versions de sa famille, de sa carrière et de la femme de sa vie, qui se révèlent plus plaisantes. Terrible dilemme : Tom doit-il revenir à son existence parfaite, mais solitaire, ou bien rester dans notre réalité chaotique auprès de son âme sœur ?

[Premières pages] Tous nos contretemps - Elan Mastai

Seth MacFarlane, producteur et auteur, et Amy Pascal, productrice (Venom, Les Filles du docteur March), ont porté le projet d'adaptation du livre auprès de Peacock, le diffuseur aux États-Unis.

via Deadline