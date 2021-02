Tous nos contretemps

Dans le monde de Tom Barren la technologie a mis fin aux maux de l'humanité : il n'y a plus ni guerre, ni pauvreté et les avocats sont toujours mûrs à point. Mais Tom n'est pas heureux. Il a perdu la fille de ses rêves. Et que fait-on quand on a le coeur brisé et qu'on dispose d'une machine à voyager dans le temps ? Une connerie monumentale.

Tom est désormais piégé dans un monde terrifiant... qui n'est autre que notre époque, et cherche désespérément à réparer son erreur et à rentrer chez lui. Jusqu'à ce qu'il découvre les autres versions de sa famille, de sa carrière et de la femme de sa vie, qui se révèlent plus plaisantes.

Terrible dilemme : Tom doit-il revenir à son existence parfaite mais solitaire, ou bien rester dans notre réalité chaotique auprès de son âme soeur ?