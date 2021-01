Nadine Perreault nommée directrice générale de Diffusion Dimedia

Nadine Perreault, 48 ans, titulaire d'un baccalauréat en histoire de l'art, œuvre au sein de Diffusion Dimedia depuis 25 ans. Nommée directrice des ventes en 2017, puis directrice générale adjointe, « elle connaît très bien tous les rouages de l'entreprise et du milieu du livre en général », indique Diffusion Dimedia dans un communiqué.

« Elle a su établir avec les partenaires de Dimedia, éditeurs et libraires notamment, des contacts respectueux et durables. Elle est épaulée dans cette nouvelle fonction par une équipe aguerrie et, surtout, passionnée de littérature en tous genres. »

Serge Théroux a été nommé conseiller à la direction, pour une période de transition.

Fondée en 1974, Diffusion Dimedia a été rachetée à l'automne 2018, à parts égales, par les Éditions du Boréal et les Éditions Québec Amérique, formant ainsi un groupe de diffusion et de distribution indépendant, de propriété québécoise. À ce jour, l'entreprise diffuse plus de 90 éditeurs québécois et 320 éditeurs européens.

