Blue Period : la voie de la peinture

Yatora Yamaguchi arrive à jouer sur tous les bords. Avec son piercing et ses cheveux décolorés, c’est lui le plus cool de sa bande avec qui il va faire des nuits blanches en regardant le foot dans les cafés. Mais avec sa détermination innée et sa motivation, il est aussi un gros bosseur qui fait partie des meilleurs élèves de son lycée. Pourtant, son quotidien est empreint de fadeur. Comme s’il jouait un rôle…

Il y aura deux « chocs ». D’abord, une immense toile à l’huile réalisée par une élève du club de peinture. Puis, les compliments déclenchés par le paysage que Yatora peint de Shibuya au petit matin. Quelque chose s’éveille dans sa poitrine. Voilà ce qu’il fera à l’université. Il va étudier l’art. D’ici là, la route sera longue, parce qu’il a tout à apprendre.

En suivant Yatora, nous aussi, nous apprenons tout un tas de choses sur la peinture et le dessin. À quoi sert le dessin d’observation ? Comment représenter et comprendre la perspective, sous toutes ses formes ? Quels outils utiliser, comment s’en servir ? À travers les explications limpides et bienveillantes de la prof d’arts plastiques, le lecteur apprend au même rythme que le héros. En ce sens, ce manga sera une source ludique et informative pour ceux qui veulent commencer à dessiner et pour ceux qui admirent mais voudraient en savoir plus. C’est peut-être aussi un bon résumé et une aventure plaisante pour ceux qui sont déjà en plein dans l’art.

Mais il ne s’agit pas que de techniques. Yatora vise Geidai, parce que ses parents ne peuvent pas lui payer de fac privée. Sauf que cette université d’art est en fait l’école la plus sélective du Japon, toutes spécialités confondues : 0,5 % de réussite au concours, dont à peine 1,5 % de lycéens. Yatora n’a que peu d’expérience derrière lui, mais il a la passion et la détermination. Va-t-il y arriver ? L’auteur lui-même est issu de Geidai, et entend à travers ce manga, entres autres, nous dévoiler une partie de sa propre expérience. Les dessins que l’on voit dans le manga sont empruntés à de vrais étudiants en art dûment crédités à la fin, ce qui fait de Blue Period un vrai hommage à l’art comme apprentissage. Car finalement, c’est une part importante du message de l’œuvre : le ‘talent’ du dessin ? Et la pratique, la persévérance dans tout ça ?

Au-delà du contenu technique qui occupe une place assez importante, les personnages sont originaux et appréciables. Yatora est sensible est bien plus profond que ce qu’un simple résumé pourrait le laisser entendre. On peut attendre beaucoup de son amitié avec la genderbent Yuka dans les prochains tomes. Et la professeure d’art est douce, pleine de peps et de répartie. La voie qu’ils suivent tous est celle de la peinture et du dessin, avec une conviction qui émeut. Il y a aussi du suspense, à mesure qu’on se sent de plus en plus dans les chaussures de Yatora.

Pour accompagner le tout, Blue Period est dessiné dans un style léger et minutieux qui met l’accent sur les vraies œuvres intégrées aux cases. Un beau manga sur l’art et pour l’art.

[Note de l'éditeur : Si l'édition japonaise est en noir et blanc, certaines pages issues du magazine Afternoon, présentes en noir et blanc dans l'édition originale, seront publiées en couleur dans notre édition afin que le public français puisse découvrir toute la profondeur de l'œuvre et le travail artistique de l'auteure. Les doubles pages d'ouvertures notamment sont comme de petits tableaux bourrés de clins d'œil à des œuvres célèbres.]

Tsubasa Yamaguchi, trad. Nathalie Lejeune - Blue period - Pika - 9782811645380 - 7.50 €