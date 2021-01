La montagne blessée : « notre passé, et notre futur probablement »

Entérinée par une signature ministérielle, cette vente raye donc des registres une commune de montagne, implantée au-delà de 1500 mètres d’altitude, où les gens trimaient beaucoup pour recevoir peu d'un milieu dur et pénible, dans une petite vallée, sur les hauteurs de Gap, en direction du Dévoluy.

Elle met un point final à une occupation humaine de plusieurs siècles, les habitants ayant décidé, collectivement semble-t-il (mais après quelles pressions ?), de proposer cette vente à l’État. La lettre du Maire au Ministre, considérant l'isolement du village, l'absence de voies d'accès autres que des chemins muletiers, la rigueur du climat (un hiver de huit mois et de la neige pendant au moins cinq !!!...), la rudesse d'un sol érodé par des ruisseaux rendus fougueux par la déforestation progressive, la pauvreté dont chacun subit les affres, … affirme que les habitants veulent jeter l'éponge devant ces épreuves trop lourdes à supporter et ainsi laisser à l’État le soin de prendre en charge cette haute vallée dont ils ne veulent plus ! Alors qu'ils pourraient profiter des offres de ce même État pour aller, eux, prendre par exemple en charge des terres dans cette Algérie pleine de soleil pour laquelle est ouverte la colonisation territoriale...

Et l’État, qui n'a jamais imaginé dépenser un centime pour ces habitants, après l'achat du village, ne va pas hésiter à dépenser, à grandes brassées, des milliers de francs supplémentaires pour aménager, planter, canaliser, créer des digues, des chemins, … !!!

Habitué à « se faire mal aux mollets » dans ces montagnes dont, à quelques encablures de là, il est originaire, Luc Bronner a arpenté cette vallée perdue qui est aujourd'hui devenue une sorte de paradis naturel où la végétation, derrière les plantations de résineux (et quelques feuillus malgré tout : mais à peine deux pour cent des plantations), a réussi à reprendre possession de la vallée pour devenir un havre botanique (20% de la flore française y serait représentée!!!) autant que faunistique (notamment une meute de loups depuis quelques années, semble-t-il, mais, chut, pour leur tranquillité, il ne faut surtout pas le dire...Pourquoi faut-il, d'ailleurs, que l'auteur dérape et qualifie inconsidérément cet animal d'« assassin » ?) !

C'est au cours d'une de ces randonnées dont il est si friand qu'il a découvert, au sein des restes abandonnés du cimetière du village, une des seules stèles encore lisibles, celle d'une jeune fille, Félicie Marin, décédée à seulement dix-sept ans, une petite vingtaine d'années avant la vente de la Commune, et s'est ainsi lancé dans la magnifique enquête historique, généalogique, sociale, politique, géologique, météorologique, ... qui est la trame de ce récit passionnant.

Un consensus pour vendre ? Peut-être ! Mais il ne faut pas oublier que tous les habitants ne seront pas « gagnants » de la même manière : le Maire, par exemple, touchera, dans cette braderie, cent-vingt fois plus que le plus mal loti des vendeurs du village, reproduisant, à l'évidence, une indiscutable stratification sociale l'ayant amené et maintenu aux commandes de la Mairie (« la compétence présumée des riches […] les destine à être désignés parmi les chefs » ...) pendant des années sinon des générations.

Une lettre collégiale ? Peut-être ! Mais le rédacteur de la lettre semble bien avoir été le curé qui avait été vraisemblablement envoyé dans ce trou perdu « en punition » (???) après une succession d'affectations aussi nombreuses que courtes (écourtées???), et qui a fui le village bien avant l'aboutissement de cette démarche.

Plongé dans les archives, Luc Bronner décortique avec passion et force détails (et ma petite expérience de généalogiste amateur reste « baba » devant le labourage considérable d'une multitude de registres divers qui sous-tend ce récit !) la vie des gens et les histoires de ce village pendant les quelques décennies qui ont précédé sa disparition ! « Le sabre et le goupillon » chantait Jean Ferrat qui s'amusait du face à face de la Mairie et de l’Église de part et d'autre de la place du village ! Là, ce sont les instituteurs et les curés qui se font face et qui accompagnent les uns et les autres sur les registres où sont consignés les naissances et les décès. Chacun tentant, comme il le peut, de rassembler ses ouailles que les travaux divers éloignaient saisonnièrement qui de l'école, qui de la messe...

Luc Bronner profite de sa narration pour égratigner à tour de bras (et c'en est plus que réjouissant) tous ceux qui semblent l'agacer : les profiteurs politiques ou riches ou les deux, la maréchaussée, l'administration « militaire » des Eaux et Forêts, l’État et ses décisions, l'inquisition de l’Église et tout ce qu'elle a tu ou caché ou contraint dans une conception univoque de la morale, le « capitalisme de connivence », la domination machiste, les passe-droits, …

Seule Félicie Marin, qui lui sert de fil rouge, trouve grâce et fragilité à ses yeux, elle qui n'aura connu que le printemps de sa vie mais qu'il tente de suivre dans ce qu'il imagine de son quotidien.

Et de conclure sur un constat que ne renieraient pas les concepteurs des « Réserves de Vie Sauvage » de l'ASPAS : délaissée par l'homme qui n'y avait amené que destructions, exploitations et dégradations, la vallée a renoué, avec résilience, avec la profusion du vivant, effaçant progressivement tous les stigmates d'un passage et d'un usage inconsidéré d'un milieu fondamentalement fragile : « l'homme n'aura été qu'un passager clandestin, brutal et inconscient, si éphémère à l'échelle des roches et des pics (…). Chaudun raconte notre passé, et notre futur probablement ».

À moins d'avoir la force d'écrire ce fameux « monde d'après » ...

Luc Bronner – Chaudun : la montagne blessée - Seuil – 9782021439540- 17,00 €