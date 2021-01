Camille Kouchner : "L'inceste n'est pas la liberté". C'est un crime.

Après lecture de La familia grande, on ne sait plus trop tout compte-fait qui savait quoi et surtout, depuis quand. 2005 ? 2008 ? Le lecteur, lui, qui n’a pas lu Evelyne Pisier, s’en tient à ceci : « Fin 2008. Fin du secret. Fin 2008, le monde s’est écroulé ». Et Camille Kouchner expose avec beaucoup de dignité et de courage un témoignage renversant, bouleversant, qui fera date. Après trente ans de silence, le récit brise l’omerta clanique autour de l’inceste et sans voyeurisme jamais, remonte à la source des faits, comme on remonte le ruisseau.

C’est le récit d’une délivrance. D’une libération. L’auteur dit « je », reconnaît sa place tout en se faisant le porte-voix d’un frère jumeau, qui, lui, ne voulait pas parler. Elle a 14 ans quand tout survient, et c’est une vie qui bascule. Seul le chemin de l’écriture permettra de lever le voile sur des faits malheureusement prescrits aujourd’hui. Seul ce besoin viscéral de l’écriture permettra la résilience. Le fait de pouvoir enfin désigner les choses, de se savoir à la fois témoin, victime et complice collatérale permet de s’extraire du gouffre crée par l’emprise, et de la tétanie de la peur. Camille Kouchner invoque longuement sa sidération et la paralysie qui en découle.

Sa prise de conscience, qui fut longue à pouvoir s’exprimer tant ce qu’elle a vécu lui a semblé irréel, ne travestit aucune persécution. Bien sûr, elle s’emploie à ne vouloir trahir personne et à protéger tout le monde. Surtout : pas sa mère qu’elle aime d’un amour plein et entier, surtout : pas ce beau-père qui l’a pris sous son aile et dont elle n’ignore rien des prédations. Il lui a appris la vie, l’ironie quand elle n’était qu’un enfant du divorce. Ecartelée, elle le demeurera alors longtemps. Jusqu’à cet assaut final qui a permis la réflexion et la préparation de l’écriture et la publication de ce livre.

C’est l’histoire des familles permissives, dysfonctionnelles, toxiques composées d’adultes hystériques, que la libération sexuelle des années 70 a renforcé dans leurs certitudes. C’est l’histoire de la toute-puissance de ces adultes et de ce monde fallacieux créé par eux, à leur image, et des méfaits qu’ils ont exercé sur leur progéniture qu’ils traitaient avec une rare désinvolture. Dans ce livre-ci, on passe de la gauche révolutionnaire à l’entre-soi caviar avec une facilité déconcertante. « La familia grande » est une smala avec à sa tête un capitaine au long cours doublé d’un ogre insoupçonné : ce beau-père qui du haut de son magistère embarque et gouverne tout un monde qui n’en finit pas, pion par pion, de s’agrandir.

Ici, les enfants ne sont pas rois mais traités tels des larbins : bons à aller dans leurs chambres, à s’occuper des petits, à jouer les nounous, à offrir des gâteaux apéros aux invités. Surtout, alors qu’on ne leur explique jamais rien, ils sont invités à se taire, à s’endormir tôt, pour ne pas déranger les adultes. Un père absent, une mère totalement décalée qui finit par abandonner ses enfants, Camille Kouchner entend beaucoup de choses désagréables. Qui plus est : ce qu’on lui dit ainsi qu’à ses deux frères est formulé de manière expéditive, quand ce n’est pas punitif.

Le livre évoque parfaitement les troubles relatifs à la parentalité défaite, la démission parentale, le drame de certaines familles recomposées, et la perte de repères et de limites entre les corps des adultes et les corps des enfants. Ces derniers sont des amuse-gueules. Et l’emprise de l’incestueux pédophile et son esprit dévoyé viennent subrepticement se loger partout, sans porosité et dans les interstices du silence exigé par le frère.

C’est un livre formidable sur les non-dits familiaux. Sur les secrets qui forgent la honte et le repli sur soi. Qui interrogent sur les deuils nombreux : ce sont des départs volontaires. Et le drame incestueux dont Victor est la victime ne semble être que la face immergée de l’iceberg.

Dans le regard de ma mère, pour moi, plus rien, plus jamais. Le jour où ma grand-mère s’est suicidée, c’est moi que ma mère a voulu tuer. L’existence de ses enfants lui interdisait de disparaître. Nous étions le rappel de sa vie obligée. J’étais sa contrainte, son impossibilité. Le jour où j’ai perdu ma grand-mère, j’ai perdu ma mère. À jamais. (p.99)

C’est un livre qui démonte le mécanisme de l’emprise et de la souffrance morale. Un livre qui évoque les atmosphères familiales pesantes, où ni les tabous ni les barrières n’existent. Un livre qui, heureusement, fait mentir le célèbre adage : « Il est interdit d’interdire ». Souvent l’auteur nous aiguille pour signifier combien l’interdit aurait dû supplanter cette notion de liberté délibérément bafouée, forme de paravent à tous ces adultes qui ne veulent rien se refuser. D’ailleurs, le contraste est saisissant entre la soi-disant liberté (sexuelle) et le crime commis.

Dans ce dialogue avec sa fille qui a choisi d’allaiter, Evelyne Pisier qui s’est toujours prétendue figure de proue du féminisme, prouve, ici comme ailleurs, combien, en se laissant dominer par son compagnon, elle a toujours fait finalement l’inverse de ce qu’elle professait.

« Ma mère enrage lorsque la sage-femme me tend mon enfant pour que je lui donne le sein. Et l’exprime par de simples questions, évidemment – ne jamais attaquer la liberté frontalement. « Tu allaites ? » Pourquoi ? Ils t’ont forcée ? Tu n’as pas peur de perdre ta liberté ? C’est au nom de la nature ? La nature a bon dos lorsqu’il s’agit d’enfermer les femmes, tu le sais… » Moi, je me marre : « Là-dessus, tu es d’accord avec Thialgo. Mais lui, c’est parce que ça le dégoute. Chacun vos affichages, chacun vos prétextes pour masquer votre refus de me partager. J’ai adoré la grossesse et j’adore allaiter. Ne t’inquiète pas., il n’y a rien d’idéologique là-dedans, juste une déclaration d’amour à la liberté. Ma liberté, cette fois. » (p.145)

« Je les ai si souvent vus faire. Je connais bien leur jeu. A Sanary, certains des parents et enfants s’embrassent sur la bouche. Mon beau-père chauffe les femmes de ses copains. Les copains draguent les nounous. Les jeunes sont offerts aux femmes plus âgées. Je me souviens du clin d’œil que mon beau-père m’a adressé lorsque, petite, j’ai découvert que sous la table il caressait la jambe de la femme de son copain, le communicant avec lequel nous étions en train de dîner. Je me souviens du sourire de cette femme aussi. Je me souviens des explications de ma mère à qui je l’ai raconté : « Il n’y a rien de mal à ça, mon Camillou. Je suis au courant. La baise, c’est notre liberté. » (p.106)

C’est un livre important sur la gémellité, et Camille Kouchner de rappeler que « Victor est mon jumeau, pas mon double ». Difficile de ne pas ressentir également une pseudo-gémellité entre ces deux sœurs inséparables, qui, à deux ans d’écart, ont à peu près tout fait pareil, et se sont sans doute prêté les hommes. Marie-France, la tante de l’auteur, à qui le livre est dédié, vivra avec le cousin germain du beau-père.

Dévastée par l’annonce du crime commis, elle tempêtera avec acharnement, contrairement à sa sœur, pour faire éclore la vérité, et se débattra, contre cette sœur aînée, pour que Camille parle à son père Bernard. Hélas, elle disparaît trop tôt en 2011.

Enfin, - et c’est l’un des points les plus forts de ce livre remarquable – le phénomène de culpabilité qui envahit corps et esprit, est particulièrement bien traité. Les images de l’hydre et du serpent sont employées à foison pour exprimer le trop-plein du silence qui vous enserre la gorge, les mensonges, le vide autour de soi, les frustrations de se voir refuser les pleurs et le droit de souffrir.

Avec ce livre, C. Kouchner s’est dit affranchie et elle a raison. La familia grande présente quelques aspects de ce qui ressemble de manière non furtive à une forme de malédiction familiale. Pourquoi tant d’éléments perturbateurs viennent finalement aider le travail de sape du persécuteur ? L’affaire n’est pas finie, et d’autres points doivent être élucidés.

Après plusieurs lectures, il reste des crimes impardonnables et des enfants à qui on a volé une partie de leur enfance. Il reste que la condamnation d’une mère envers sa fille est un sacré poison. Ce livre, comme d’autres à son image, est fondamental pour permettre la libération de la parole de toutes les victimes d’agressions sexuelles et de l’inceste qui sévit dans tous les environnements familiaux. De surcroît, il doit permettre que plus aucun prédateur d’où qu’il vienne ne doive dormir tranquille.

Laurence Biava,

fille de jumelle, et mère de jumeaux.