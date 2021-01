Massacre à la tronçonneuse : « Aux Arbres, Citoyens » !!!

Car même si les surfaces plantées augmentent, et c'est bien là, certainement, que le bât blesse, notre forêt n'est pas pour autant aussi florissante qu'il n'y paraît.

Thierry Gadault (journaliste d'investigation indépendant) et Hugues Demeude (journaliste de presse écrite, auteur de livres d'enquêtes et de documents, scénariste et réalisateur de documentaires) ont joint leurs compétences pour un voyage qu'ils nous proposent au sein de la forêt française, de ses atouts, de ses qualités, de ses faiblesses et des structures publiques ou privées qui en assurent la surveillance, le suivi, la protection et la gestion quotidienne et à long terme.

Au-delà des chiffres dont le caractère rébarbatif doit être dépassé pour se laisser porter par un texte très abordable, c'est une charge sans complaisance qui est menée dans un paysage qui, sous couvert de verdure et d’environnement, a abandonné les équilibres naturels pour transformer, à l'image de l'agriculture intensive, la foresterie en une exploitation (au sens le plus agressif du terme) d'un milieu dont la fragilité n'est pas intrinsèque mais bien provoquée par des pratiques délétères.

Chapitre après chapitre, ils décortiquent les impacts du « dérèglement climatique » dont les épisodes de sécheresse répétés affaiblissent peu à peu les individus de toutes les espèces, les rendant plus fragiles face aux attaques conjuguées d'une part des « bioagresseurs invasifs » qui se régalent de ces champs de monoculture où la seule espèce en présence n'a pas les moyens d'une résilience à leur boulimie de croissance, dans un milieu où la biodiversité de leurs prédateurs potentiels a été totalement éradiquée, et d'autre part des « mégafeux » qui, profitant d'une végétation déjà bien asséchée, s'y propagent à la vitesse de l'éclair.

Mais ce sont également les conséquences des choix techniques et industriels qui sont pointés du doigt avec l'abattage de parcelles entières (les fameuses « coupes rases » qui soulèvent tellement de désapprobations) pour favoriser l'utilisation de matériels dont le gigantisme le dispute à l'impératif d’uniformisation de la ressource et d'unicité de la récolte, conduisant à un appauvrissement des sols (qui n'ont pas le temps de se régénérer entre deux rotations) et à l'obligation de le compenser par des apport « d'intrants » (c'est comme cela que sont nommés les engrais) pour compenser le déficit créé par des plantations/abattages trop rapides (moins de 40 ans pour certaines espèces).

Et, depuis quelques années, les conséquences de l'invention du qualificatif « d'énergie verte » : la filière bois-énergie vient mordre quelque peu sur les plates-bandes de l'industrie papetière pour alimenter des centrales dont la taille inconsidérée pousse l'ineptie jusqu'à prévoir des approvisionnements outre-atlantique afin de satisfaire des besoins incompatibles avec les capacités locales de fourniture. Ce, dont la conséquence directe est un besoin en rotations de cultures toujours plus rapides, donc à des coupes toujours plus industrialisées, toujours plus rases dans des forêts où tous les individus, identiques, poussent ensemble au même rythme : du pain béni pour les xylophages...

Un rythme qui n'est certainement pas celui du chêne, du hêtre ou du châtaignier dans des futaies irrégulières en âges ou en espèces.

Une ineptie que les contradictions des politiques européennes (climat, réduction des émissions de CO2, mix énergétiques, …) ne font qu'encourager.

L'autre grave danger que les auteurs de ce quasi-manifeste pointe également dans leurs enquêtes, interviews, recherches, … c'est la politique publique qui, insidieusement, sape et le moral des troupes encore en place, et les structures résiduelles qui, pourtant, pendant des années et des années, ont permis ici de protéger des versants montagneux de l'érosion, là de sauvegarder la qualité des eaux souterraines, là encore de conserver des espaces de loisirs et de quiétude, ailleurs encore de préserver les conditions d'un maintien de la biodiversité !

Et au fallacieux prétexte d'un équilibre économique (dont l’évaluation des impacts démonétarisés ci-dessus évoqués est totalement passée sous silence sinon ouvertement niée dans un aveuglement autant coupable qu'imbécile), ces politiques organisent, à grands renforts de textes législatifs et réglementaires passés soit en catimini, soit en force, la destruction systématique et déterminée de tout ce qui pourrait exister encore visant à préserver un bien public. Notamment l'ex-ONF. Qui n'est pas la panacée certainement. Dont tous les personnels ne sont peut-être pas blancs-blancs-blancs. Mais dont la majorité reste profondément attachée à la préservation et à la qualité du milieu.

Bien plus très certainement que tous ces ronds de cuir biberonnés à l’École Publique (de l'ENA à l'IEP par exemple...) qui ont « baroudé » dans toutes les strates de toutes les Administrations Publiques et (bien) vécu sur les divers budgets de l’État et qui, au nom d'un libéralisme qui ne met pas leur statut privilégié en danger, s'octroient des pouvoirs de décisions délétères.

Tout un chacun sait déjà tout cela. Mais cela fait de plus en plus mal de le voir écrit, consigné, étayé, renseigné, vérifié, confirmé !

Cette lecture a contribué à nourrir ma rage impuissante que les simagrées présidentielles autour de la Convention Citoyenne sur le Climat ne font qu'affermir !

« Aux Arbres, Citoyens ! »

Thierry Gadault– Hugues Demeude - Massacre à la tronçonneuse - Cherche Midi, Collection Documents – 9782749165738 - 18,00 €