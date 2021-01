Les saisons de Maurice Pons : En dehors, étranger, toujours

Ce jour-là, il pleuvait à verse, comme chaque jour des dix-huit mois que durait la saison des pluies dans cette vallée noyée, gadoueuse, où ne poussaient que des lentilles, base fondamentale, essentielle et exclusive de l'alimentation solide et liquide des villageois. D'ailleurs, c'est ce que sa mère était en train de ramasser, les pieds enfoncés dans la terre boueuse du champ, quand Louana a vu apparaître dans le trou (le cul...) que formaient les jambes écartées de sa mère, plantées dans le sol, jupe relevée, la silhouette de l'étranger qui arrivait sur le chemin venant du fond de la vallée, chemin aussi inondé que tout le reste du pays.

Il arrivait péniblement dans son grand manteau, son havresac sur le dos et son grand alpenstock à la main, le col de son manteau relevé mais bien incapable de le protéger réellement de ces invraisemblables amas de pluie que le ciel déversait sans interruption sur les champs, les chemins ou les premières maisons du village vers lesquelles la Bridge, la mère de Louana, abandonnant là sa cueillette de lentilles, détalant à toutes jambes en tirant sa fille et frappant au passage à toutes les portes, courut prévenir les autres de l'arrivée incroyable d'un étranger.

Alors, les unes après les autres, les fenêtres et les portes se sont barricadées, offrant au regard de l'étrange marcheur, de l'étranger, de Siméon, des façades aveugles bien peu avenantes.

Seule la maison des Dodge, à laquelle il manquait un volet sur une fenêtre, laissait passer une lueur de lampe à huile que Siméon s'arrêta un instant à observer, sans la voir, espérant, avec son sourire pitoyable, laisser l'espace à un brin de sympathie accueillante de se manifester.

Las, mal lui en prit ! Walter Dodge lui lança aux pieds, depuis le grenier où il était subitement monté, une sorte d'obus blanc, un crâne de mouton en fait, dans lequel Siméon, ne pouvant rester sans réaction face à cette provocation, donna un grand coup de pied, sentant immédiatement son erreur quand une infernale douleur lui parvint de son gros orteil, bien mal protégé par une maigre sandale !

Mais c'est au café-hôtel, dans le village, tenu par une éléphantesque Madame Ham et où péroraient les deux représentants du corps des Douanes local que les premiers véritables contacts de l'étranger et des villageois commencèrent à s'établir... un peu rugueusement.

[Premières pages] Maurice Pons - Les saisons

Avec ce cadre totalement fictionnel et hors du temps dans lequel se déroule l'histoire de Siméon, le roman de Maurice Pons, paru en 1965, ne semble avoir pris, ni ne pouvoir prendre, aucune ride.

C'est une ambiance un peu post-apocalyptique dans laquelle les survivants d'une Terre qui a vu ses saisons changer (sans qu'une quelconque raison en soit dévoilée au cours du récit) et provoquer là (d'où vient Siméon) des régions inondées de soleil implacable et ici (dans le village où il arrive) des successions inimaginables de pluie (dix-huit mois continus!) puis de gel (trente-six mois!!!) : l'adaptation des villageois semble confirmer qu'« on se fait à tout » même si couve, sous la pluie et la glace, le tison de l'espoir d'un ailleurs moins implacable, prêt à s'enflammer.

Malgré la dureté du climat local qui n'amoindrit pas la phobie de l'autre, de l’étranger, de celui qu'on ne connaît pas, de celui qui débarque soudainement et qu'il est tellement tentant d'accabler de tous les maux. Même s'il existe quelques exceptions d'énergumènes locaux prêts à accorder le bénéfice du doute. Bénéfice fragile car il dépend quand même du bénéfice que celui qui l'accorde pourra lui-même en retirer !!!...

De cette xénophobie, les « costumés » de l'autorité (dont on ne saura jamais, là non plus ; comment ils ont été investis de cette autorité : par paresse des autres ou par auto-appropriation ?) ne sont pas exempts, qui en abusent même pour malmener l'étranger, dont l'étrangeté et la différence sont, par essence, suspectes, douteuses, porteuses de troubles à l'ordre public ! Facile de reconnaître ainsi dans le propos une intemporelle actualité !!...

Là, c'est plutôt le côté inquiétant de l'intellectuel, de celui qui a la connaissance, de celui qui possède le papier, le crayon et l'écriture qui force le soupçon et la crainte autour de lui. Or, qui dit crainte ou peur, dit trop souvent rejet, ostracisme ! Partout, dans ce livre, surgit la méfiance vis-à-vis de l'autre, finalement accepté à contrecœur, par lâcheté, mais, par la force du nombre, maintenu « en dehors ». Toujours.

L'étranger qui se dit écrivain, n'est pas capable (mystère et terreur de la page blanche) d'aligner les trois premiers mots du récit par lequel il prétend faire bénéficier les villageois des bienfaits et de la gloire qui retombera dans le sillage de son œuvre que le monde entier reconnaîtra.

Mais quel monde ? Où existe-t-il ce monde qui ne soit ni ce terrible désert où Enima, la sœur de Siméon, a trouvé une mort atroce, ni cette vallée que la pluie et le gel se disputent à l'infini de saisons interminables ?

Il y a beaucoup à voir dans ce livre. Trop peut être car il est difficile, au milieu d'un « humour désespéré et grotesque », dans la boue, la gadoue, la bassesse, la résignation, de démêler de grandes lignes ou un message hormis un « vanitas, vanitatum et omnia vanitas » que seule la mort remet à sa place.

Et n'ayant pas réussi, en le refermant, à y trouver autre chose qu'une histoire « désespérée et grotesque », je suis resté à mille lieux de l'espèce de culte, de vénération, qui semble avoir conquis des générations de lecteurs.

Pour moi, on peut aisément passer son chemin : ce ne sera pas une incommensurable lacune.

Maurice Pons – Les saisons - Christian Bourgois Editeur - 9782267032109 - 7,50 €