Penser comme un iceberg : faire alliance avec la planète-mère 

Qui, aujourd'hui, derrière un « iceberg » voit autre chose que le Titanic en train de couler après avoir croisé la route d'un de ces monstres blancs dont la partie émergée n'est qu'une si petite partie d'un ensemble gigantesque .

Certains imaginent un énorme glaçon aux contours impossibles, un profil surréaliste, en train de dériver sur une mer d'huile ? Sur une photo de carte postale ?

D'autres pensent à la chute monumentale de morceaux de glaciers du Sud de l'Amérique dans une baie qui peine à apparaître dans un paysage fantomatique, brumeux, approximatif et qui provoque une vague immense venant secouer les rares embarcations qui osent s'approcher prudemment (et pas trop près...) de ces falaises de glace que les montagnes et le froid déversent périodiquement dans les eaux froides du Sud de la Patagonie.

D'autres songent, tristement, à un ours blanc qui dérive, solitaire, sur une sorte de terrasse blanche à peine plus grande que lui, dépassant de quelques dizaines de centimètres au plus d'un horizon d'eau, au milieu de nulle part.

D'autres entendent les cris d'alarme de ceux qui s'inquiètent de la progressive surélévation du niveau des mers et des océans, de la diminution phénoménale des glaces aux pôles, de l'ouverture plus qu'avancée du « passage du Nord Ouest » qui va amplifier encore, si besoin était, le niveau d'agression anthropique sur ces milieux si fragiles !

Olivier Remaud n'imagine rien de tout cela : pragmatique, il en a une pleine conscience. Et derrière lui, ce nouvel opus de cette superbe collection Mondes Sauvages d'Actes Sud va nous entraîner sur la trace des aventuriers européens des siècles passés qui abordèrent avec terreur et admiration ces « montagnes flottantes », sur la trace des scientifiques dont les observations répétées mettront en évidence un biotope incroyable autour de ces glaçons errants, sur la trace des anthropologues qui, peu à peu, prennent conscience de la relation vitale que les habitants de ces contrées rudes et difficiles ont pu développer au long des millénaires de cohabitation et de partage.

Non, les icebergs ne sont pas seulement des glaçons dans un verre d'orangeade !

Les peuples des pays couverts de blanc ont noué avec les glaciers et, les icebergs qui s'en détachent, le même lien qu'avec les autres êtres qu'ils chassent, dont ils se savent dépendants, qu'ils remercient de se sacrifier pour leur offrir de quoi continuer à vivre dans une relation que n'entretiendra jamais celui qui choisit sa barquette de steack dans l'armoire réfrigérée du supermarché !

Et les icebergs sont totalement intégrés dans cette relation animiste profonde dont nos civilisations monothéistes se sont détachées, même si les pêcheurs occidentaux, en appelant « vêlage » le largage d'un iceberg par son glacier-mère, l'assimilent de facto à celui bien vivant d'un baleineau quittant le ventre de sa baleine-mère.

La relation animiste des Nations Premières du Grand Nord avec leur milieu n'est qu'une expression du tissage continu de la vie et des interdépendances des espèces entre elles, des espèces avec le milieu, dans une alliance dont la planète-mère du film Avatar n'est qu'une image romancée mais pourtant diablement pertinente. Citant Robin Wall Kimmener, Olivier Remaud rapporte : « La langue potawatomi utilise les mêmes termes pour s'adresser au monde vivant que ceux que nous employons pour notre famille ». Et « dans la langue potawatomi, la filiation semble étendue aux dimensions de la Terre ». Seuls « les artefacts (…), les objets issus de mains humaines » n'entrent pas dans cette filiation. Et de conclure avec Kimmener que « les langues qui valorisent l'animéité permettent de rester attentif au monde qui nous entoure ».

À l'issue d'un magnifique voyage dans les grandes découvertes géographiques, physiques, historiques, sociales, linguistiques, ethnologiques, … auxquelles Olivier Remaud se réfère, ce dernier invite le lecteur à « penser comme un iceberg », à écouter leur enseignement multi-millénaire d'une coexistence, aux antipodes de notre narcissisme.

Ce que Anne-Marie Garat ne fait qu'appuyer quand, dans la postface qu'elle propose pour cet ouvrage majeur, elle dit que nous devons « réparer notre relation avec notre monde » avec « la réinvention d'un des acquis vitaux de l'humanité : l'aptitude au donner-recevoir-rendre ». Ceci, en admettant que « la Nature n'est pas le jardin d’Éden que la théologie occidentale a inventé à son usage » mais « un système biophysique vital avec lequel établir une éco-sociabilité où se déséquilibre et se rééquilibre sans cesse l'échange entre humanité et puissances élémentaires, minéralité, végétalité, animalité ».

Moi, je dis simplement « Bravo et Merci »

Olivier Remaud - Penser comme un iceberg – Actes Sud - 9782330140625 – 22 €