Atchoum ! Aventures piquantes, drôles, entraînantes, à petites touches

Un homme dont le seul regard crée des accidents et peut tuer. Un mystérieux mendiant dont les prédictions se réalisent toujours. Un fan français de kaijûs venus voir Godzilla en vrai au Japon. Des chanteurs qui s’aventurent dans un étrange strip-club après une représentation.

Dans ce recueil constitué en majorité d’inédits, Naoki Urasawa nous livre des histoires brèves, intrigantes et variées. De quoi vous tenir en haleine dizaine de pages par dizaine de pages. Avec son grand format, ses nombreuses pages couleur, et surtout le talent de dessin exceptionnel de maître Urasawa, Atchoum ! est un petit bijou qui égayera votre bibliothèque. Les histoires recueillies dans cette anthologie sont très étalées dans le temps (elles ont été publiées au Japon entre 1995 et 2016), ce qui permet une grande variété dans le style de dessin comme dans les thèmes abordés. Avec tout de même, comme constante, un génie imaginatif et des expressions faciales inégalées. Avec « Henry & Charles », Urasawa le prouve : il peut même donner vie à des souris.

L’éternuement, Urasawa le définit comme une saillie brève, l’exact opposé des histoires de longue haleine auxquelles il nous a habitués. Et, ajoute-t-il, l’éternuement déforme tout visage, même celui des plus jolies femmes (comme il le démontre par une belle illustration tenant lieu de préface). D’où le titre de ce recueil, Atchoum !

Dans ces histoires successives, l’émotion et l’aventure se mêlent à l’humour. Pour les fans, ce sera l’occasion de découvrir des aspects moins connus de l’auteur et de le voir notamment se représenter lui-même, dans les deux récits de ses voyages musicaux à Los Angeles. Pour les mélomanes, particulièrement ceux qui apprécient le rock et la folk, Urasawa raconte comment il a rencontré un batteur célèbre et un producteur des Beatles, ainsi que l’émotion ressentie lors de concerts de Bob Dylan et de Paul McCartney. Ami du chanteur folk japonais Kenji Endô, Urasawa met également en image une anecdote onirique vécue par Kenji et ses amis dans les années 1970.

Musique, kaijûs, souris qui parlent, mini aventures mettant en scène des éléments fantastiques ou surnaturels et des personnages n’ayant pas peur d’affronter leur destin… Urasawa vous dévoile à petites doses différentes facettes de son art, faisant l’étalage de tout ce qui en fait la grandeur.

Un manga qui se relit et se savoure avec plaisir.

Naoki Urasawa, trad. Thibaud Desbief - Atchoum ! – Kana - 9782505086871 – 15 €