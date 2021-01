Dune, le roman graphique : bienvenue en Arrakis (ou pas)

Depuis que Brian Herbert et Kevin J. Anderson ont prolongé l’univers de feu Frank Herbert, Dune s’est ramifié avec des suites et des prequels. Et puis vint la signature d’un film piloté par Denis Villeneuve, prévu pour décembre 2020, et finalement décalé à septembre 2021. Entre les deux, s’est donc intercalé le roman graphique ici publié par Huginn & Muninn, traduit par Alex Nikolavitch.

M'en vais prendre l'eau de ton corps, oui !

Les premières images diffusées par l’éditeur américain Abrams ComicArts n’avaient pas laissé un sentiment impérissable. Un duc Leto sans charisme, une Dame Jessica blonde aux yeux bleus déconcertante. Seul Paul, en distille, faisait assez bonne figure.

Brian et Kevin aux commandes de l’adaptation, les fans avaient tout à craindre — pour preuve, les romans-suites-prequels publiés ces dernières années. Fort heureusement, l’œuvre est en soi assez puissante pour supporter l’ensemble : disons-le tout de go, ce Dune est une belle vitrine pour entrer dans l’œuvre, mais comblera difficilement les fans et connaisseurs. Voire pas du tout.

Résumé de l’épisode 1 : Paul Atréides quitte la planète natale de sa famille, les Atréides, pour gagner Arrakis, ou Dune. Entièrement de sable, elle est le lieu d’habitation de vers gigantesques, et de l’épice. Cette drogue permet de prolonger la vie, et dans certains cas, de développer des capacités de visions — jusqu’à lire l’avenir. Mais cette prise de fonction pour le duc Leto, père de Paul, n’ira pas sans quelques menaces, laissées par les précédents locataires, les Harkonnens, ennemis jurés des Atréides. Pièges mortels, trahison, l’arrivée sera mouvementée.

Même Shaitan ne voudrait pas de toi

Quid alors ? Eh bien, tout cela fonctionne : le pitch global est bien là, mais au détriment, évidemment, de toute la vie intérieure des personnages. Ce qui est passionnant dans l’œuvre originale de Herbert tient moins dans l’action que dans les pensées de Paul, de Jessica — et dans une moindre mesure du Duc.

La limite de l’adaptation tient en quelques mots : si l’on accepte le parti pris graphique, on passe malgré tout à côté d’une majeure partie des romans. Pas que cette version manque de travail : le premier tome couvre un ample volet du livre premier de ce cycle, et considérant que deux autres sont prévus laisse mesurer l’ampleur de la tâche.

Côté image, à l’exception de quelques pages splendides — mais rares — le découpage trop conventionnel et le rythme attendu ne permettent pas d’exprimer pleinement le potentiel de l’œuvre. Cela manque de dessins spectaculaires, de volume, d’épique, à la hauteur du récit. Et pourtant, les trois premières cases laissent entrevoir une vision, un vertige possible. Alors oui, la révérende mère a de la gueule, et plus encore Stilgar, le Fremen, convainc assez aisément. Jusqu’à Duncan Idaho assez bien réussi.

Pour autant, l’œil attentif notera les multiples hiatus qui affaiblissent la narration. Plaisant, oui pour le profane ; satisfaisant, non pour l’aficionado. L’avantage est que l’on n’entre pas dans ce volume avec trop d’espoirs : aussi en ressort-on avec peu de déceptions. Et même, l’attente que le prochain tome apporte un peu plus de fraîcheur.

En revanche, si la fresque d’Herbert père – qui supporterait déjà mal la médiocrité – peut endurer cette version sans souffle héroïque, imaginer le prequel écrit par le fils et son coauteur dans une série de 12 numéros fait mal au coeur par avance…

[à paraître le 15/01] Dune - Tome 1 – d’après l’oeuvre de Frank Herbert, adaptation Brian Herbert et Kevin J. Anderson ; illustrations Raúl Allén et Patricia Martín – Huginn & Muninn – 9782364807457 – 21,95 €

