La trajectoire des confettis : éclats de vie 

Un premier roman qui se présente ainsi à nous comme un monde en soi fait de multiples thèmes, de multiples personnages. Pourtant, tout se rejoint, tout se chevauche et se recoupe pour former la cartographie de ce que sont leurs – nos ? – relations intimes, amoureuses et sexuelles.

Il y a Jacques et Alice. L’ex-compagnon de cette dernière, Matthew, et sa nouvelle compagne Diane. Leurs enfants. Frères et demi-frères. Des tromperies et des couples libres. Un célibataire endurci et un autre éternel, adepte du « pas plus de six mois ». Une mythomane aux tenues colorées et à la forte résistance à l’alcool. Une belle-mère et sa belle-fille. Une tante et son neveu. Frères, enfants, parents, ami·es, tou·te·s sont lié·es, mais l’on est bien loin d’une énième saga familiale ou d’une version littéraire d’Amour, gloire et beauté ! Nous sommes bien en 2020, devant un premier roman fluide, libre, intelligent.

[Premières pages] Marie-Ève Thuot - La trajectoire des confettis

Avec talent, Marie-Ève Thuot parvient à dessiner un Montréal peuplé de personnages aussi complexes qu’attachants, dont les dialogues et les relations font éclater la morale imposée par la société. Liberté, désir, féminisme, fidélité, autant de thèmes qui se suivent et se répondent habilement.

Ne vous méprenez pas sur le titre et l’illustration de couverture du livre qui pourraient sembler « gentille ». Les confettis et leur trajectoire, c’est bien l’aléatoire et la surprise : ici on s’étonne, on se questionne et toujours dans la marge, loin des sentiers battus. Une ambitieuse fresque totalement réussie !

