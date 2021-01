Johanne Rigoulot signe un nouveau Disparition Inquiétante pour France 2

Cette semaine dans La Grande Librairie, une pincée de fantaisie, quelques doigts de farfelu, un brin de loufoque, le tout assaisonné à l’humour… François et Valentin Morel vous diront avec esprit ce qui relève de l’utile et de l’inutile (en cette période où tout le monde semble avoir du mal à savoir ce qui « essentiel » et « inessentiel ») : père et fils publient un subtil et subversif Dictionnaire amoureux de l’inutile (Plon).