Traduire #9: Anne Dacier, première traductrice d’Homère en français

Pendant son enfance à Saumur, Anne Dacier apprend le latin et le grec avec son père, Tanneguy Le Fèvre, qui brave les conventions de son temps en lui donnant la même éducation qu’à ses frères.

ODYSSÉE: le plus ancien texte homérique retrouvé

Après le décès de son père en 1672, elle déménage à Paris et travaille avec Pierre-Daniel Huet, un ami de son père qui est en charge d’une édition complète de classiques latins.

Elle est la seule femme de l’équipe, et annote en latin les éditions du poète Florus (en 1674) et des historiens Dictys de Crète (en 1680), Aurelius Victor (en 1681) et Eutrope (en 1683).

Elle débute sa carrière de traductrice en traduisant plusieurs œuvres grecques et latines, dont les poètes grecs Anacréon et Sappho (en 1683) puis les dramaturges romains Plaute (en 1683), Aristophane (en 1684) et Térence (en 1688).

Après son mariage avec André Dacier en 1683 et une période de fortes tensions religieuses qui oblige le couple protestant à devenir catholique, elle débute la traduction de L’Iliade et de L’Odyssée, une tâche monumentale qui dure plus de quinze ans.

Publiées en 1699 et 1708, ses traductions en prose introduisent le génie d’Homère dans le monde littéraire français. Les traductions d’Anne Dacier sont saluées par ses contemporains et conquièrent un large public dans toute l’Europe.

Suit une autre traduction française de la main du poète et académicien Antoine Houdar de la Motte. Ne connaissant guère le grec, l’homme de lettres base sa traduction sur l’édition en prose d’Anne Dacier, chose courante à l’époque puisque les œuvres étaient souvent traduites à partir d’autres traductions et non à partir de l’œuvre originale.

Antoine Houdar de la Motte offre une édition abrégée en vers publiée en 1714, auquel il joint un discours écrit critiquant les qualités littéraires d’Homère.

Miniature of Madame Dacier by Marie Victoire Jaquotot

Très choquée par ces critiques acerbes, Anne Dacier vole au secours d’Homère. Les deux traducteurs entament une longue polémique littéraire, justement dénommée Querelle d’Homère, avec la participation de plusieurs intellectuels de l’époque, qui choisissent l’un ou l’autre camp ou qui tentent au contraire de réconcilier les adversaires.

Anne Dacier et Antoine Houdar de la Motte mettent un terme à cette polémique en 1716 et boivent ensemble à la santé d’Homère lors d’un dîner littéraire auquel ils sont tous deux conviés.

La traduction d’Anne Dacier sert ensuite de base à une traduction en anglais par le poète Alexander Pope, avec publication entre 1715 et 1720 pour l’Iliade puis en 1725 et 1726 pour l’Odyssée.

Au fil du temps, Homère inspire bien d’autres traductions en français, par exemple celle de Leconte de Lisle, poète du Parnasse, avec publication de cette nouvelle traduction en 1868 et 1869.

crédit photo : Rufus46 CC BY SA 4.0