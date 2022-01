Quels livres découvrir en ce début d’année ?

Les coulisses des réformes territoriales avec L’Alsace malgré Elle

Alsace malgré Elle est un livre présentant les coulisses des réformes territoriales et les enjeux politiques actuels. Son auteur revient, par exemple, sur les raisons de l’échec du référendum de 2013 relatif à la fusion du conseil régional d’Alsace avec les conseils généraux du Bas et du Haut-Rhin. Dans le livre, la critique sur la pertinence de la région Grand Est est réalisée et il permet aussi de découvrir des anecdotes surprenantes sur certains élus. Si vous adorez la géopolitique et l’histoire, Alsace malgré Elle vous permettra de resituer le département et la région dans un contexte historique et politique récent.

Histoires Secrètes de la Guerre d’Algérie, 60 ans après les accords d’Évian

Dès le 12 janvier, vous pourrez découvrir Histoires Secrètes de la Guerre d’Algérie. Soixante ans après les accords d’Évian, cette période reste un événement majeur de l’histoire contemporaine. Des zones d’ombre demeurent encore, à l’exemple de certaines missions secrètes ou de faits d’armes. Dans ce livre, Dominique Lormier revient sur les moments clés du conflit, jusqu’à la déclaration d’indépendance. Il met en avant des acteurs de la guerre, du politique à l’ancien combattant en passant par des soldats et des adversaires de l’Algérie française. Un ouvrage à découvrir de toute urgence et qui permettra de découvrir les dessous de cette période de l’histoire contemporaine.

Les mondes de l’esclavage, 20 ans après le vote de la loi Taubira

Vingt ans après le vote de la loi Taubira, tendant à reconnaître la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité, Paulin Ismard et ses collaborateurs reviennent sur ce phénomène. Ce livre d’une grande ambition est accessible à un large public et retrace l’esclavagisme, de la Préhistoire à nos jours. Une approche comparée est réalisée et conduira le lecteur de l’Inde ancienne aux Antilles du 18e siècle, afin de l’éclairer au mieux.

L’objectif du directeur d’ouvrage et des 50 auteurs et auteures qui ont contribué aux Mondes de l’esclavage – Une histoire comparée est d’enrichir les figures qui sont reliées à l’histoire de la société, mais aussi d’offrir au lecteur un regard plus critique lui permettant de s’émanciper. Disponible à partir du 16 janvier dans les librairies.

Les Grandes Oubliées, pour revisiter l’Histoire sous un angle féminin

Dans son livre, Titiou Lecoq met en avant les femmes tout au long de l’Histoire. L’auteure analyse les mécanismes et s’arrête sur des vies oubliées afin de les mettre en lumière. Vous apprendrez ainsi que les femmes chassaient durant la Préhistoire, qu’elles contribuaient à bâtir les cathédrales au Moyen-Age ou que certaines étaient des espionnes durant la guerre de Cent Ans. Grâce à sa patte mordante et affûtée, Titiou Lecoq vous permettra de comprendre cet oubli dans lequel sont longtemps tombées les femmes.