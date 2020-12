Tenir debout dans la nuit : "pas un seul endroit au monde où une fille puisse être en sécurité"

Tout avait pourtant si bien commencé. Les souvenirs de Lalie affluent : sa mère fatiguée qui peine à joindre les deux bouts. Son ami Piotr qui lui propose de l’accompagner, lui et sa mère Vanessa, à New York. Les baby-sittings interminables pour pouvoir se payer l’aller-retour. Son premier trajet en avion. Les buildings, immenses et imposants. Les hot-dogs, les lumières, le bruit incessant. Le petit appartement que Vanessa a loué pour eux deux. Piotr qui la pousse contre le mur, qui l’insulte quand elle se refuse à lui. Elle, affolée, qui prend précipitamment la fuite et se retrouve seule dans la nuit.

[Premières pages] Eric Pessan - Tenir debout dans la nuit

À travers les souvenirs, les réflexions et les rencontres que Lalie va faire au cours de cette douloureuse nuit, l’auteur nous parle des petites choses qui font la différence entre le quotidien d’une fille et d’un garçon. Les regards, furtifs mais lourds de sous-entendus, les remarques et les gestes déplacés, la difficulté de se sentir en sécurité dans la rue ou partout ailleurs sont autant de problèmes que ne connaissent pas les hommes et avec lesquels les femmes doivent composer dès le plus jeune âge.

« Il n’y a pas un seul endroit au monde où une fille puisse être en sécurité si des hommes se trouvent dans les parages », nous dit Pessan. Tenir debout dans la nuit est un roman incroyablement marquant de par son thème et ses personnages très forts. Il se lit d’une traite et nous tient en haleine tout du long.

À mettre entre les mains de tous les ados dès treize ans !

Judith Boukella, libraire

Librairie Lise & moi (Vertou)