La Tannerie  de Célia Levi : l'art de plonger dans le panier de crabes 

Célia Lévi réussit ici une peinture sociale d’une extrême précision. De cet univers où se croisent artistes perdus dans leur génie, personnel administratif fantomatique, salariés dépressifs et public inconscient, l’autrice décrit les moindres détails, vêtements, coiffures, odeurs… Le roman s’en trouve traversé par un souffle naturaliste digne de la littérature du XIXe siècle.

On peut rapprocher ce livre de Au bonheur des dames, on pense aussi souvent à L’Éducation sentimentale. Rien n’a vraiment changé : on se prend d’affection pour Jeanne, avec ses espoirs qui la portent et les mirages qui dansent devant elle, se fracassant contre la morgue d’un système pédant et vain.

Mais La Tannerie va plus loin. En mettant en regard le quotidien dégoulinant de coolitude, les envolées humanistes et la violence de la gestion des ressources humaines, le livre se fait aussi allégorie de l’époque, où les belles théories du management ont imprégné l’inconscient des dirigeants, y compris dans l’industrie culturelle. Là où La Tannerie n’a rien à voir avec les romans de Zola, c’est qu’au XIXe siècle, les patrons exploitaient bien leurs salariés, mais ils ne leur faisaient pas croire qu’ils étaient leurs copains. Ici, le panier de crabes est tout sourire et affiche fièrement ses convictions de gauche.

La Tannerie est donc aussi un livre sur cette distance qui sépare de plus en plus les discours des actes, dans le monde culturel, et plus largement. L’intelligence du livre, c’est de nous montrer cela et aussi de nous mettre, nous, lecteurs bien éduqués, bien cultivés, face à la responsabilité de notre époque.

Grégoire Courtois, Libraire

Librairie Obliques (Auxerre)



Dossier : Les romans de la rentrée littéraire : 2020, l'année inédite