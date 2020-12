Découvrir Mafalda en version audio, d'après les dessins de Quino

Avec son regard sincère et enfantin, son humour insatiable, ses répliques mordantes et son étonnante modernité, la petite fille à l’épaisse chevelure noire, née en Argentine sous la plume de Quino se change en livre audio.

Marine Baudoin, directrice éditoriale, a adapté cette aventure très sérieusement. « J’ai toujours aimé la bande dessinée et notamment les différents rapports qui existent entre la case, le texte et l’image. On ne lit pas un album de bandes dessinées de la même façon qu’un album jeunesse illustré », souligne-t-elle. L’objectif devenait alors clair : retranscrire les illusions, intentions et émotions le plus fidèlement à travers l’audio.

MAFALDA: 50 ans contre la studpidité humaine

Ainsi, le passage à l’audio ne s’est pas fait sans contraintes, car si les adaptations de BD à l’audio sont si rares, c’est qu’il est particulièrement difficile de retranscrire les émotions exprimées dans les dessins par le son et la voix.

Pour ce faire, les Éditions Lunii se sont entourées d’une équipe de créateurs sons, de comédiens expérimentés et de monteurs, afin que chaque enfant puisse découvrir l’univers de Mafalda et que chaque parent ou grands-parents puisse retrouver le personnage de leur enfance.

En effet, pour l’éditrice qui revêt le costume d’autrice dans le cadre de cette adaptation, le personnage de Quino a tous les « anti-codes » d’une héroïne. Étonnamment lucide pour son âge, décalée, elle est la copine idéale, drôle et inventive, mais qui fait aussi réfléchir. Car si la petite fille argentine est mondialement connue depuis sa création, comme un symbole international de lutte contre les régimes autoritaires.

« Le travail du son s’est notamment avéré fondamental. Le sound design permet de restituer des ambiances (rues, intérieurs, magasins, école...), de marquer les transitions et les ellipses et de rythmer les dialogues en appuyant l’aspect comique des situations », indique l’éditeur.

« Le choix des comédiens a aussi joué un rôle essentiel et s’est fortement inspiré des cartoons pour incarner tout l’entourage des Mafalda, membres de sa famille, camarades et professeurs. »

D’ailleurs, pour cette première adaptation d’une bande dessinée à l’audio, le choix des textes et la précision du travail en studio ont fait l’objet d’une attention toute particulière pour permettre de matérialiser les images à l’écoute.

Les bandes à écouter de Mafalda, album audio disponible à partir du 13 janvier 2021 sur le Luniistore. Le prix n'a pas été indiqué.