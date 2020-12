Petit-Loup, de Pittau et Woignier : une douce et malicieuse nature 

Petit-Loup est un album jeunesse très plaisant, alliant classicisme et modernité. Classique, il l’est dans son scénario et sa composition (rapport texte/image), tandis que sa modernité se révèle dans certaines originalités d’écriture et dans le trait vif et dynamique du dessin. Les premières pages du livre nous introduisent dans un univers plein de malice, truculent, dans lequel les animaux communiquent entre eux et se confondent en politesse avant de s’entre-dévorer. Passé cette entame aussi exotique qu’enthousiasmante, le récit proprement dit s’engage dans une voie plus conventionnelle, qui suit le jeune protagoniste dans une aventure pleine de tendresse. Les péripéties ne sont pas trépidantes car l’enjeu de l’histoire n’est pas là : Francesco Pittau s’attache davantage à dépeindre une douce chronique amicale et familiale. Le scénario fait inévitablement penser à Rox et Rouky, film des studios Disney sorti en 1981 qui voyait un renardeau se lier d’amitié avec un jeune chien de chasse. Mais l’album ne se focalise pas seulement sur l’anecdote de l’amitié interdite pour la dépasser et introduire de nouvelles ambiances (quitte à la retrouver plus tard). Le rythme du scénario un sentiment de calme et laisse du temps au lecteur pour s’imprégner des très belles images qui l’accompagnent, le devancent parfois et le teintent d’une belle délicatesse.

Julia Woignier, autrice des très beaux albums Camping Sauvage (Seuil, 2019) ou encore La clé (Mémo, 2016) donne en effet à cette histoire beaucoup de vie et de fraîcheur. Son trait énergique et ses couleurs chaleureuses apportent encore de la légèreté et de la gaieté au texte. La précision de ses lignes dynamise ses masses d’encres colorées et ses images offrent une belle synthèse entre désir pictural, tourné sur la matérialité et la vibration des couleurs, et une volonté narrative qui se perçoit dans la justesse des représentations et le soulignement de certaines formes. La douceur de ses tons, dont l’éclat se reflète particulièrement bien sur le papier glacé, installe une atmosphère agréable et charge les scènes d’une bienveillance visuelle.

Les images évoquent les illustrations de Fiodor Rojankovsky, célèbre dessinateur russe qui fit les belles heures du Père castor, et l’on retrouve des dispositions paginales caractéristiques de nombre de ses albums : s’il n’a pas inventé ces dialogues entre texte et images, la qualité de ses relances fait la marque de ses plus beaux livres (en particulier Michka ou les albums qui composent le cycle Le roman des bêtes) et nous retrouvons ici aussi des espaces partagés entre intelligence rhétorique de l’image et surfaces de liberté graphique. De plus, dans la représentation des animaux et des paysages, Julia Woignier témoigne d’un même attrait pour le naturalisme, le dynamisme et la picturalité en plus. Ainsi, cette fable animalière saura autant émerveiller les plus jeunes, que les moins jeunes qui y descelleront un bel équilibre entre tradition et modernité.

Petit-Loup est une lecture réjouissante servie par de très belles images, et l’on espère retrouver un jour le jeune louveteau dans de nouvelles aventures tout aussi trépidantes.

Francesco Pittau, Julia Woignier – Petit-Loup - Albin Michel Jeunesse – 9782226437082 – 14.90 €