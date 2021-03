Frère d’âme : le chant tragique du conte guerrier

AVANT-PREMIÈRE – Même si le titre est provocateur, l’objectif de ce recueil de bandes dessinées et d’illustrations est bien de montrer l’inverse. Écrit et illustré par 42 artistes, celui-ci propose un voyage à travers le temps et l’espace en compagnie de 32 femmes, réelles ou fictives, mais toutes inspirantes, qui ont pu bouger les lignes de leurs époques grâce à leur courage et à l’émancipation apportée par la lecture. Ce recueil de 144 pages se veut un hommage aux femmes, à la culture et à l’imaginaire dans un format original à la convergence des arts (littérature, peinture, cinéma et bandes dessinées).