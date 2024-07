Le Rayon Vert était une ruche bourdonnante

Cerbère, dernier village français avant l’Espagne. Dans cette ville-frontière, seul subsiste de la Belle Époque l’hôtel du Rayon Vert, tel un Titanic ancré au cœur de la gare. De sa terrasse surplombant la mer, les clients observent le salut furtif du soleil avant la tombée de la nuit.

C’est ce décor, à la fois mythique et irréel, que Franck Pavloff, infatigable voyageur littéraire, a choisi pour son nouveau roman. On y rencontre une photographe globe-trotteuse, un violoniste héritier du poète Antonio Machado, une jeune femme tout juste sortie de prison, le fantôme de Walter Benjamin, le libraire de Collioure, le responsable du poste d’aiguillage et sa fille trapéziste qui aide les migrants de passage à Cerbère. Que cherchent-ils tous ici, sinon leur propre vérité, faite de rêves et d’espérance ?

Un grand texte qui appelle à la paix et à la fraternité dans nos mondes en feu.

Les éditions Albin Michel nous proposent d’en feuilleter les premières pages :

Franck Pavloff est l’auteur de Matin brun, une nouvelle devenue culte avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus et 25 traductions. Il a également créé une œuvre romanesque exigeante et cohérente.

Parmi ses distinctions, on compte le Prix France Télévisions en 2005 pour Le pont de Ran-Mositar, le Prix des Grands Espaces en 2009 pour Le Grand Exil, et le Prix Lettres Frontière en 2012 pour L’Homme à la carrure d’ours.

DOSSIER - Les romans à découvrir en librairie pour la Rentrée littéraire 2024