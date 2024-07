Décomplexée de la boucle : les conseils de Laureen Schein

Autrefois délaissés et jugés peu esthétiques, les cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus sont désormais en vogue. Plus qu'une simple tendance, accepter ses cheveux bouclés représente une véritable revendication éthique et un acte de développement personnel.

Cette approche implique de bannir les produits nocifs et de respecter l'environnement, tout en adoptant une attitude body positive et en rejetant les diktats de beauté pour affirmer sa vraie personnalité. Contrairement aux idées reçues, les cheveux bouclés ne sont pas particulièrement difficiles à entretenir : ils nécessitent simplement des produits adaptés et des soins spécifiques pour révéler toute leur beauté. Il suffit de savoir lesquels utiliser.

Pour apprendre à prendre soin de vos cheveux au naturel et enfin faire la paix avec eux, ce livre propose un autodiagnostic pour identifier votre type de cheveux et vos besoins spécifiques, mais également les bases d'une bonne routine pour chaque type de cheveux bouclés.

On y retrouvera également les gestes à bannir, les astuces à connaîtren des soins et recettes adaptés à chaque problématique : cheveux secs, manque de brillance, accélération de la pousse, etc. Et plus encore, dess tutoriels vidéo pour passer à la pratique et reprendre le pouvoir sur vos cheveux.

Les éditions Leduc nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Avec La Belle Boucle, Laureen Scheins'est donné pour mission de décomplexer toutes les personnes aux cheveux bouclés. Elle dirige aujourd'hui une boutique en ligne, quatre salons de coiffure (à Paris, Lyon 1er et 2e arrondissements, et Marseille) ainsi qu'une marque de produits spécialisés. Avec plus de 300.000 abonnés, elle est devenue la référence incontournable pour les cheveux bouclés.