Le Collège de France partage son programme 2024-2025

Le Collège de France, fondé au XVIe siècle par François Ier, demeure un prestigieux établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, distinctif pour son approche libre et innovante de la transmission du savoir en formation. Il dispense un enseignement ouvert à tous, sans condition de diplôme, reflétant la recherche actuelle dans divers domaines, des sciences aux lettres et arts.

Les professeurs, souvent des figures éminentes de leur discipline, sont élus pour leur contribution originale à la science, renouvelant ainsi constamment les chaires en fonction des avancées scientifiques.

Le Collège favorise également une forte interaction internationale, avec des conventions permettant des échanges avec d'autres institutions mondiales et accueillant de nombreux chercheurs étrangers. Il joue un rôle clé dans la diffusion des connaissances via des cours et colloques disponibles gratuitement en ligne, contribuant à une riche bibliothèque audiovisuelle accessible mondialement.

Son Institut des Civilisations, qui regroupe diverses spécialités de recherche sur les grandes civilisations, et ses bibliothèques spécialisées, offrent des ressources précieuses pour les chercheurs et le public. La plateforme Salamandre et le carnet de recherche Colligere sont des initiatives remarquables pour la valorisation de son patrimoine scientifique et documentaire.

Ci-dessous, le programme complet des enseignements 2024-2025 du Collège de France :

Crédits photo : Celette (CC BY-SA 4.0)