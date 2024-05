Parfois, mieux vaut être un Somnambule

« La troisième fois que ça arrive, on est arrêtés sur le bord de la route. La visibilité est nulle, le vent souffle sur les flocons givrés qui volent à l’horizontale comme des parasites sur un écran, et soudain un téléphone qui se trouve en haut du tas se met à trembler et à bousculer les autres. »

Notre protagoniste est un homme de mystères. Il n'a jamais eu de véritable emploi, n'a jamais payé d'impôts et n'a jamais eu de relations sérieuses.

Accompagné d’un pitbull nommé Flip, anciennement chien de combat, il vit en marge de la société depuis des décennies. D’une microdose de LSD à la suivante, il se contente de ce quotidien solitaire.

Au volant de son camping-car, il sillonne les routes des États-Unis d’une mission à l’autre. Son identité, il la maintient aussi secrète que possible. Pour s’adresser à ses clients, il se base sur une liste d'alias qui constituent ce qu’il appelle la Nébuleuse brumeuse. Son objectif : être le plus discret possible.

Il panique lorsqu’une jeune femme parvient à accéder à tous les numéros de téléphone « qui sont censés être anonymes et intraçables ».

Comment l’a-t-elle retrouvé ? Qui est-elle ? Comment peut-elle affirmer qu’elle est sa fille ? Et surtout, pourquoi lui dit-elle qu’elle est en danger ?

Elle donne son prénom, Cammie. Elle explique son histoire : adoptée par une famille fortunée, elle ne s’est jamais sentie à sa place.

Elle dit être le produit d'un de ses dons de sperme datant d'il y a longtemps : « C’était idiot de vendre son sperme, mais on est idiot à vingt ans, et j’y associais peut-être un espoir maigre – comme lorsqu’on achète un billet de loterie ou qu’on jette une pièce dans une fontaine. Je cherchais constamment à me remplir les poches, j’étais toujours à l’affût d’une arnaque ou d’une magouille, et quand un pote en première année de médecine m’a dit que je pouvais me faire cinquante dollars rien qu’en donnant mon sperme, j’ai sauté sur l’occasion ». Sans savoir, évidemment, que cette décision de jeunesse serait une erreur qui viendrait l’embêter 20 ans plus tard…

Naturellement, la solution serait de se débarrasser de cette gamine. Mais Will s’attache petit à petit à l’idée d’avoir une fille qui a hérité de ses yeux…

À mi-chemin entre le roman noir et la dystopie, Somnambule est une histoire intrigante et prenante.

Au cœur de ce monde de violence, qui ressemble à notre monde sans y être tout à fait, comment savoir en qui avoir confiance ? Où se trouve la vérité ? Au fil des chapitres se dessine une réalité aussi familière que déstabilisante.

De la même manière, nous suivons le narrateur alors qu’il croise des figures de son passé et apprend à les regarder d’un autre point de vue. Le tout, avec cette soif de connexion humaine qui tiraille notre protagoniste : habitué à vivre pour lui-même, il se laisse aller et s’attache à cette fille qu’il n’a pourtant pas vue naître.

Le roman de Dan Chaon – magnifiquement traduit par Hélène Fournier – est doté d’une force émotionnelle : face aux traumatismes et aux blessures du passé, l’auteur propose de trouver des éclats de lumière même dans les recoins les plus sombres.

Si bien que même un mercenaire solitaire peut s’autoriser à espérer une vie plus douce pour lui-même.