"C'est invraisemblable qu'un nez disparaisse"

On me l'a sûrement ôté pendant mon sommeil, ou simplement est-ce un rêve. Peut-être qu'à la place de l'eau j'aurais bu, par erreur, la vodka que j'utilise pour me frictionner après le rasage. Cet abruti d'Ivan n'aurait pas fait attention et je me la serais sifflée.' Pour vérifier une bonne fois pour toute qu’il n'était pas ivre, le major se pinça si fort qu'il cria. Indubitablement, cette douleur lui prouvait qu'il était sobre et éveillé."

Alors qu'il s'apprête à manger son pain, un barbier découvre à sa surprise un nez niché dans la mie. Craignant d'avoir coupé ce nez à un de ses clients, il décide rapidement de s'en débarrasser en le jetant dans la rivière. Pendant ce temps, un commandant et conseiller d'État se réveille pour constater l'absence de son nez, qu'il retrouve ensuite voyageant en carrosse à travers la ville, vêtu d'un costume d'or comme celui d'un haut fonctionnaire.

Cette situation grotesque et fantastique, où l'absurde prend le dessus, révèle une critique caustique du pouvoir et de ses détenteurs par l'humour acéré de Nicolas Gogol. Cette nouvelle met en lumière les thèmes du cauchemar et de l'apparence, tout en introduisant une satire sociale pénétrante.

Traduite et préfacée par Arthur Larrue, l'œuvre de Gogol est célèbre pour son observation précise des comportements humains, marquant le début de la littérature russe du XIXe siècle.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Avec des récits comme Le Manteau, il explore un Saint-Pétersbourg sinistre, presque spectral, thème que reprendra Dostoïevski. Inspiré par Pouchkine en 1836, Gogol écrit Les Âmes mortes, une vaste comédie satirique peuplée de monstres grotesques qui suscitent à la fois rire et émotion.