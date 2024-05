Les spécialités gourmandes de la cuisine bretonne

Plongez dans la cuisine bretonne et ses produits emblématiques aux spécialités gourmandes. Savourez les recettes cultes de cette région et embarquez pour un voyage culinaire le temps d'un repas.

Côté mer, laissez-vous tenter par les salicornes au vinaigre, les rillettes de maquereaux, les craquelins de Saint-Malo, les coques au Kari Gosse, ou encore la raie au beurre noisette. Côté terre, dégustez les artichauts farcis, le risotto au sarrasin, le boudin noir aux pommes, ou les légumes d'hiver au cidre.

Pour les amateurs de sucré, régalez-vous avec le far aux pruneaux, le Paris-Brest, le riz au lait au four, et le caramel au beurre salé, pour des desserts remplis de souvenirs gourmands. Ces recettes et produits emblématiques apporteront la Bretagne dans votre cuisine.

Les éditions Solar nous en proposent les premières pages en avant-première :

Fanny Le Hir, cuisinière bretonne engagée, a fondé Atelier Retour de Pêche en 2022. Elle propose des ateliers de cuisine bretonne et des balades culinaires initiatiques autour de la pêche à pied dans la région de Saint-Malo. Fanny intervient également auprès des professionnels en tant que conseillère en marketing culinaire.

Emilie Laraison, auteure, photographe et styliste culinaire depuis plus de 10 ans, a quitté le rythme parisien en 2012 pour s'installer à Rezé, près de Nantes, avec sa famille. Elle affectionne une cuisine saine, simple et parfumée. Sa passion : inventer et écrire des recettes pour partager son amour de la gastronomie moderne. Sa tendance : flexivore, en mangeant de tout de manière équilibrée, créative et gourmande.