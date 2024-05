Formidable : Jack Lang comme on ne l'a jamais lu

Les trois mousquetaires

Ils s'y sont mis à trois : Dorothée de Monfreid (au dessin), Hervé Bourhis et Franck Bourgeron (au scénario) pour aller à la rencontre du Ministre de la Culture le plus connu de la cinquième république. Il ne s'agit cependant pas ici d'une enquête à charge et décharge, mais d'un portrait imagé, qui brosse le parcours de cet homme politique à qui l'on doit entre autres le prix unique du livre, la fête de la musique, le Centre National du Livre et tant d'autres projets encore.

Joliment dessiné avec une mise en couleur bleu blanc rouge, ponctuée quelques touches de jaune çà et là, le récit en forme d'interview se lit d'une traite et rend passionnant cette époque révolue où la gauche pouvait rêver à haute voix en France.

Pour compenser le panégyrique dressé par l'ancien ministre actuellement président de l'Institut du monde arabe, à chaque fois que l'interviewé se permet une approximation ou réarrange les faits, une tête jaune (souvent celle de Franck Bourgeron, parfois celle de Dorothée de Montfreid), telle la mauvaise conscience de Milou, vient rappeler aux lecteurs en toute discrétion la réalité des faits ou y ajoute l'un ou l'autre détail pertinent. Car il arrive souvent que Jack Lang s'attribue des idées ou des réalisations qui ne sont pas réellement les siennes.

Au final les accomplissements du ministre sont impressionnants et son influence dans les coulisses du pouvoir, d'abord dans l'entourage de la présidence puis plus simplement dans les rouages de la culture est telle qu'on se dit que même André Malraux pourrait être jaloux de ce ministre de la culture et de sa longévité extraordinaire.

Pas de coup bas, pas de révélations sulfureuses

On aurait sans doute beaucoup aimé que les deux scénaristes et la dessinatrice parviennent à un moment à mettre leur interlocuteur sur la défensive en l'attaquant sur les questions qui fâchent et dont il a toujours réussi à se débarrasser, mais le dispositif narratif où l'on suit les interviews successives est suffisamment plaisant pour qu'on ne regrette rien.

Mieux encore : pas besoin de connaître le panorama politique précis des années quatre-vingt et des décennies qui ont suivi pour savourer cet album. Les personnages sont rapidement présentés et le contexte est chaque fois suffisamment clair pour que les lecteurs qui ne descendent pas d'une soucoupe volante suivent d'un bout à l'autre l'épopée de cet enthousiaste de gauche qui a marqué la politique culturelle et festive de la France. Au bout du compte, Formidable est un livre politique et léger. Comme ce n'est pas tous les jours qu'on en croise : autant en profiter.