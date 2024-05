Le pont des tempêtes Tome 1

Formée aux arts de la guerre, de l’espionnage et de la séduction, Lara est l’arme secrète de son père, le souverain de Maridrina. Elle est animée par deux convictions : le roi Aren d’Ithicana est son ennemi mortel, et c’est en le faisant tomber qu’elle sauvera son royaume de la famine.

Dans cet archipel déchiré par les tempêtes dévastatrices, le pont d’Ithicana représente l’unique route commerciale. Et Ithicana ne se gêne pas pour exploiter cette position stratégique, et s’enrichir sur le dos de ses voisins affaiblis, qui luttent pour survivre face aux maladies et au manque de nourriture.

Lara arrive dans le royaume de son époux avec une seule idée en tête : l’espionner pour l’achever. Elle doit trouver un moyen de communiquer à son père les failles du pont d’Ithicana, réputé imprenable.

Cependant, à mesure qu’elle découvre cet endroit aussi dangereux que fascinant, et l’homme qui le dirige, elle se met à douter de ce que lui a répété son père toutes ces années. Alors, qui croire ? Aren est-il le seul responsable de la famine qui sévit à Maridrina ? Envers qui être loyale ?

Déjà très réputée sur les réseaux sociaux, cette romantasy (genre hybride entre romance et fantasy), qui en réalité correspond plus au genre de la fantasy, honore sa réputation réussit tous ses paris. Non seulement le lecteur est transporté dans un univers verdoyant décrit avec précision et beaucoup d’imagination, mais il suit avec nervosité les péripéties de son personnage principal, Lara.

Dans cette aventure où trahison et vengeance guident les cœurs, le lecteur se surprend à frissonner en même temps que son héroïne.

L’autrice réunit tous les codes d’un véritable roman « tourne-pages » : une fois en main, on ne peut plus s’en lasser. Les intrigues politiques et les complots peuplent ces pages et, pour notre plus grand plaisir, nous surprennent à coup de retournements de situations à tous va.

La romance, quant à elle, est bien dosée. Bien qu’un peu stéréotypée, elle emporte le lecteur dans un tourbillon d’amour sur base d’un « ennemies-to-lover », comme on les aime.

Le rythme est rapide, ne laisse pas de place au temps mort. La place accordée à la description permet une immersion totale au cœur des querelles d’Ithicana, et nous trouve une place parmi les nombreuses scènes de combat.

Une fois le roman achevé (sur une traduction de Laurence Boischot), une seule question se pose : comment se procurer le tome 2 ?