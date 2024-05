Kindergarten Wars : ça va saigner dans les bacs à sable  

Où vont les enfants des individus les plus riches et les plus influents du Japon ? À l’école, comme tout le monde, bien sûr. Mais pas dans n’importe laquelle. Kindergarten Black, la maternelle la plus sécurisée du monde, se charge de repousser toutes les tentatives d’assassinat et de kidnapping à leur encontre. Face aux assauts permanents, il est fréquent que les professeurs tombent au combat.

Pour parvenir à recruter, la directrice a imaginé un programme novateur : embaucher les condamnés à mort en échange d’une réduction de peine.

La réputation de Rita, ancienne tueuse légendaire, n’est plus à faire chez la pègre internationale. Tous les tueurs la redoutent ou la vénèrent. Pour elle qui ne sait rien faire à part tuer, l’amour ne s’annonce pas facile. D’autant plus qu’elle a été arrêtée par la police japonaise… Devenir institutrice à la maternelle Black était la chance de sa vie.

Mais maîtresse, ce n’est pas non plus le meilleur métier pour rencontrer des beaux gosses. Complètement désespérée, Rita est prête à s’enfuir avec le premier venu, à condition qu’il soit suffisamment beau et partage un minimum ses valeurs : par exemple, qu’il commence toujours ses ramens par le bouillon et pas par les nouilles…

Instituteurs, célibataires et… tueurs à gages

Rita passe son temps à draguer les méchants qui viennent pour enlever les petits de l’école, frôlant de peu les catastrophes. Mais soit que ses standards sont trop élevés, soit que tous les beaux mecs soient aussi des abrutis, elle ne parvient pas à conclure. Ses collègues ne sont pas banals non plus.

Doug n’a de cesse de la charrier et de flirter pour se moquer d’elle, mais à force de faire semblant, il finit par se prendre un peu trop au jeu, au risque d’y laisser sa fierté. Il y a aussi Hana, la spécialiste des artifices, aussi renfermée au quotidien qu’elle est explosive quand elle passe en monde combat, et bien sûr la terrifiante directrice qui est là pour tenir tout ce beau monde en laisse.

Les enfants de la maternelle étant plutôt un joyeux décor que de vrais personnages et les méchants finissant toujours par se faire exécuter, l’histoire se centre sur cette équipe d’éducateurs, qui se taquine et se met des bâtons dans les roues en permanence. Pour couronner le tout, une tension romantique terrible règne entre les membres, qui forment des triangles amoureux dans tous les sens. Ce sont ces multiples romances parties du mauvais pied qui constituent la trame principale de la série.

Règlements de comptes dans la bonne humeur

Dans la veine de Spy x Family, les scènes de combat toutes plus rocambolesques les unes que les autres s’enchaînent dans une ambiance délirante. Les enfants qui prennent tout pour un jeu renforcent le décalage complet entre les déchaînements de violence et l’absurdité totale du récit.

Malgré la thématique un peu classique, les gags sont bien rythmés et assez surprenants pour tirer des éclats de rire au lecteur. Les âmes sensibles n’ont pas à s’abstenir : les dessins très mignons, au trait presque chibi, compensent tout à fait les effusions de sang.

Avec ses bagarres explosives et son absurdité assez poussée pour nous embarquer allégrement dans son improbable pitch, Kindergarten Wars, écrit et illustré par You Chiba, est un cocktail particulièrement divertissant. La série compte déjà neuf tomes parus au Japon.