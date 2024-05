Natalie Haynes dévoile, avec Les Invaincues (traduction : Manon Malais), non seulement un roman formidable, mais également un projet ambitieux : réécrire la guerre de Troie.

L’autrice tente d'apporter une touche de XXIe siècle à cette guerre antique, et propose un récit narré par les femmes des Troie. Un projet risqué car, désormais, tout roman mythologique se voit inévitablement comparé au travail de Madeline Miller, avec Le Chant d’Achille (Pocket, 2023, traduit par Christine Auché), ou encore à celui de Marine Carteron et sa trilogie Pallas (Rouergue, 2023).

Avec Les Invaincues, Natalie Haynes nous soumet un roman polyphonique, portant les voix et les discours de celles que les aèdes ont oublié de chanter. Ainsi, nous entendons Théthis, mère d’Achille, mariée de force à un mortel, condamnée à voir son fils mourir à Troie.

Nous prenons pitié pour la veuve Laodamie, privée de son mari parti en guerre, de Pénélope, qui demeure sans nouvelles d’Ulysse depuis tant d’années, ou encore des Troyennes, femmes réduites en esclavage, instrumentalisées, victimes d’une guerre dans laquelle la mort est un destin préférable.

Un récit vibrant d’émotion, écrit d’une plume franche et séduisante. Natalie Haynes, journaliste et historienne, nous livre un roman puissant, et nous embarque dans une épopée ponctuée d’un amour sans faille pour les héroïnes de Troie.

Mais attention, avis aux historiens confirmés : ce livre est une initiation à la mythologie. Bien qu’il requiert un socle déjà solide de connaissances sur le sujet, il faut aborder l’ouvrage d’un œil nouveau, et se laisser guider par l’imagination de l’autrice pour en savourer tous les plaisirs.