Voilà déjà cent-quatre-vingt-sept jours que ce jeune garçon de 16 ans vit reclus dans sa maison. Un âge précoce pour s’enfermer chez soi. Certains se demanderont s’il s’agit là du caprice d’un enfant trop gâté. D’autres se diront qu’il joue la comédie, une ruse élaborée dans l’unique but de ne plus assister aux cours du lycée.

Mais la réalité est tout autre. Notre narrateur est atteint du syndrome méconnu de la « Cabane ». Il est physiquement incapable de franchir le pas de la porte. Et ce n’est pas par manque de volonté. Son corps réagit lorsqu’il s’approche du seuil de la porte : son cœur s’accélère de façon incontrôlée, l’angoisse monte, le ventre se noue.

Il y a six mois, au début de sa maladie, ses parents se sont interrogés, ils ont culpabilisé. Sont-ils responsables de ce qui arrive à leur fils ? Ses amis les plus proches, Anna et Gabriel, sont venus le voir régulièrement. Mais au fil du temps, l’incompréhension a gagné et cette amitié s’est essoufflée pour finalement, ne plus être du tout.

Naissent alors d’autres types de relations. Une amitié se noue avec Manon, atteinte il y a peu du même syndrome. Ensemble, ils entretiennent une correspondance épistolaire et tissent des liens qui vont aider le jeune garçon à surmonter ses peurs. Sa psychologue l’accompagnera également, mais différemment, dans ce chemin.

Ludovic Lecomte dévoile ici un texte bref et bouleversant. Écrit en vers libre, la plume de l’auteur semble d’autant plus profonde, franche et spontanée. Peuplées de blancs typographiques importants, les pages de cet ouvrage invitent à la pause, la respiration, et inspirent des silences qui en disent autant que les mots.

La Cabane, c’est un ouvrage jeunesse original qui mérite toutes les louanges pour avoir mis la lumière sur des thématiques très actuelles : l’enfermement, la naissance des relations virtuelles, l’arrêt de ces dernières.

Elles résonnent d’autant plus que le syndrome de « La Cabane » a connu un certain regain depuis la pandémie. Chose rare, l’auteur ne se rêve pas la jeunesse actuelle, et publie ici un ouvrage dont les lecteurs se sentiront proches et concernés.

Un roman dédié à une jeunesse trop souvent incomprise, mais également aux grands enfants et aux parents désireux d’en apprendre plus sur ces problématiques, ou quiconque rêve simplement d’un moment d’évasion émouvant aux côtés d’un personnage dont vous ne pourrez plus vous détacher.