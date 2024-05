Paul, vingt-quatre ans, est un jeune homme aux aspirations modestes : acheter un appartement et mener une vie tranquille. Mais lorsqu'il est injustement licencié, il se retrouve sans ressources et se voit contraint, sur les conseils d'un ami, de devenir travailleur du sexe. D'abord hésitant, il s'engage prudemment dans cette nouvelle voie avant de se laisser séduire par le jeu.

Rapidement, ses revenus augmentent de manière exponentielle. Avec son « capital rose », Paul parviendra-t-il à réaliser ses ambitions ? Ou bien le libéralisme sexuel et l'avidité capitaliste créeront-ils un monstre ?

Après avoir abordé la menace populiste et l'éco-anxiété, Tom Connan continue son exploration approfondie des phénomènes de société. Il dresse un portrait glaçant d'une jeunesse broyée par l'époque et ses illusions.

Les éditions Albin Michel nous en proposent les premières pages en avant-première :

Suivant sa nouvelle philosophie de l’existence qu’il aimait appeler « horizontale », c’est-à-dire dénuée de tout interdit moral, il considérait son activité d’Escort comme un business ordinaire, aussi convenu que celui d’un pressing ou d’un vendeur de tapis. « Je vends la dimension utile de ma personne, celle qui revêt aux yeux du marché une certaine rareté » avait-il inscrit en biographie, sur les applications qu’il utilisait.

Et même lorsqu’il rencontrait des gens, y compris en dehors du milieu gay, il ne cachait jamais ce qu’il faisait pour gagner sa vie. « Je suis dans le commerce, je me sers de la seule chose que je possède, je suis Escort » disait-il alors, ce à quoi il ajoutait souvent, lorsqu’il pressentait un certain étonnement dans le regard de l’autre : « Je prends 200 euros de l’heure, et là, c’est seulement pour du soft. Je suis payé au tarif d’un banquier d’affaires, à l’aise. Sauf que le produit que je mets à disposition, ce n’est pas une ligne de crédit financée par la planche à billets. Le produit, c’est moi. »

Cette façon de se mettre ainsi en avant déplaisait à certains, et Paul en avait pleinement conscience. Il persistait cependant à se comporter de la sorte, comme s’il s’agissait d’enfoncer le clou et de faire passer un message plus global, au sujet de la société et tout particulièrement du fonctionnement de son économie ; il ne se voyait pas comme un lanceur d’alerte, il n’y avait d’ailleurs aucune alerte à lancer, mais il ne cachait pas son côté militant.

« On n’est pas choqué qu’un consultant fraîchement sorti d’HEC gagne 60 000 euros par an, alors qu’il n’a pas d’expérience, et qu’il ne sait donc pas grand-chose, pour ne pas dire rien, mais on devrait avoir honte de gagner la même chose pour des pipes sur-mesure et des jeux sexuels sophistiqués, le tout emballé dans un corps super fit et entretenu ? » s’était-il énervé un soir, au Dépanneur, à l’occasion d’une discussion avec une nana qui se trouvait être l’amie d’enfance de Clément. La fille se vantait de son salaire mirobolant et de ses « PDF » parfois très approximatifs, selon ses propres dires, qu’elle livrait aux clients du cabinet pour lequel elle bossait, dans le 7ème arrondissement. Paul avait eu envie de la frapper, ce soir-là. Mais il préféra coucher avec elle.

