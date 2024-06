À 17 ans, Les Mémoires d'un Fou par Flaubert

En 1838, Gustave Flaubert, alors âgé de dix-sept ans, termine un récit court intitulé Les Mémoires d’un fou. Ce texte, qui ne sera publié qu'après sa mort en 1901, est une œuvre en partie autobiographique. Il raconte les années formatrices d'un jeune homme en proie à l’adversité de ses pairs et hanté par des cauchemars.

À Trouville-sur-Mer, il tombe amoureux d'une femme mariée, une relation qui s'avère être une initiation amère à l'amour et à la désillusion. Ce récit marque les prémices de son œuvre L’Éducation sentimentale, explorant des thèmes récurrents tels que la désillusion et le déclin des idéaux de jeunesse, notamment en amour et en art.

Les éditions Allia nous en proposent les premières pages en avant-première :

Gustave Flaubert (1821-1880), issu d'une famille bourgeoise de Rouen, a vécu une jeunesse marquée par une éducation stricte. Sa vie change radicalement en 1836 après sa rencontre avec Élisa Schlésinger, qui inspire un amour non partagé mais profond. Plus tard, après des études de droit à Paris où il côtoie la bohème artistique, il abandonne sa carrière juridique suite à des tragédies familiales qui le laissent financièrement indépendant, lui permettant de se dédier à l'écriture. Sa relation avec la poétesse Louise Colet, ainsi que ses voyages en Orient avec Maxime Du Camp, enrichissent son écriture et ses thématiques.

Publié en 1857, Madame Bovary suscite un scandale et un procès pour immoralité. Ses œuvres suivantes, comme Salammbô et L’Éducation sentimentale, reflètent ses voyages et ses réflexions sur la société de son époque. Flaubert s'éteint en 1880, laissant derrière lui Bouvard et Pécuchet, un roman inachevé publié posthumément.