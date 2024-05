Hellboy Edition spéciale 30e anniversaire

Hellboy, créé par Mike Mignola et scénarisé en collaboration avec John Byrne, est bien plus qu’un simple album de bande dessinée. Publié pour la première fois en 1994 (2002 pour sa traduction en France, par Anne Capuron et Nick Meylaender), il pose les bases d’un univers à la fois riche et sombre, devenu culte dans le monde des comics indépendants. Et Delcourt en propose une édition spéciale pour le 30e anniversaire de la parution…

Le style graphique de Mignola a été mille fois loué, commenté : il est immédiatement reconnaissable, marqué par des traits anguleux et une utilisation magistrale des ombres et des aplats noirs. Ces éléments créent une ambiance mystique et inquiétante, parfaitement en adéquation avec le ton des récits. Les influences de Mignola, notamment celles de HP Lovecraft et d’Edgar Allan Poe, se ressentent dans la profondeur narrative et l’horreur occultiste qui imprègnent chaque page.

Quant aux scénarios de John Byrne, qu’ajouter ? La quête identitaire de Hellboy, tiraillé entre ses origines démoniaques et son humanité adoptée, se décline en de multiples illustrations : tragique et sublime, constamment en balance…

Il s’agit tout bonnement d’une série incontournable pour les amateurs de comics et de récits fantastiques. Son succès a non seulement engendré une multitude de séries dérivées et d’adaptations cinématographiques, mais a également consolidé la place de Mike Mignola parmi les grands noms de la bande dessinée contemporaine.

Un album à découvrir absolument pour son univers unique et son ambiance inimitable.