Phoebe Hadjimarkos Clarke, autrice, poète et traductrice franco-américaine, nous plonge dans un univers rural fascinant avec son deuxième roman, où les grandes questions contemporaines sont abordées. Dès la quatrième de couverture, on pourrait craindre de nombreux écueils en raison des thèmes actuels qu’il traite.

Cependant, le récit est bien plus complexe : il figure un renouveau du roman rural, loin des clichés, élaborant une véritable pensée poétique de la nature.

L’histoire suit Fauvel, une jeune femme qui quitte la ville pour s’installer à la lisière d’une forêt, chez le père d’une amie, pour garder une chienne nommée Hannah. Fauvel porte en elle des traumas, notamment une blessure causée par un tir de LBD lors d’une manifestation. Elle n’aime ni la nature ni les chiens, et découvre qu’Hannah est un clone, l’original trônant empaillé dans le salon. La forêt environnante est loin d’être idyllique, peuplée de chasseurs dangereux dirigés par le violent Julien, et une créature mystérieuse qui décime les troupeaux.

Et la confrontation de ces grands sujets provoque toute la richesse de l'ouvrage : chasse et police, clones et animaux sauvages, masculinité et féminité en lutte. Clarke utilise une forme ludique empruntant à la fable médiévale, à la série télévisée et au jeu vidéo. Ce livre engagé, sans simplification, fait confiance au récit en suivant Fauvel, personnage attachant et étrange, semi-aveugle, explorant des mystères comme la créature traquée par les chasseurs, les visions extraterrestres des habitants, ou ses propres cauchemars.

"Aliène" semble commenter la surface du monde, mais explore en réalité des profondeurs multiples grâce à une langue poétique hybride, mêlant argot contemporain, lexique botanique, oralité et érudition. Les passages relatant les errances de Fauvel dans la forêt sont magnifiques, organiques et même sexuels.

Le roman vient de remporter le Prix du livre Inter 2024.