Vampiriser des planètes entières pour rester éternellement jeune

Bien que la géomancienne protège la Terre, l’aventure débute ici sur l’une des planètes de la galaxie du Cygne. Assez éloignée de nos préoccupations terrestres, pensera-t-on à tort — méchamment à tort, puisque ce monde, même lointain, est victime de ladite Imperatrix. Elle a répandu sur cet orbe une infection qui a totalement perturbé l’écosystème.

Parce qu’elle est aussi comme ça, l’Imperatrix : elle te perturbe un environnement en deux temps, trois mouvements.

À ses pieds, un scientifique tente d’obtenir d’elle que soit inversé le cours des choses, mais, menteuse comme un dentiste de Betlegeuse (ils ont les mêmes que nous, là — bas), elle lui retourne les critiques : c’est lui, homme… hem… disons… créature, plutôt. Donc elle, créature de science, qui a mal estimé le temps qu’il restait à la planète.

Sauf qu’en réalité, non seulement Virago n’a jamais eu la moindre intention de combattre le mal qui ronge la terre, mais plus encore, ce mal est pleinement de son fait : elle puise en lui dans les ressources des univers qu’elle vampirise, pour se maintenir en vie. Au détriment des autochtones, bien entendu.

Alors, on comprend bien que les états d’âme d’un scientifique, condamné à très, très court terme, ça lui touche l’un des trucs qu’elle a de chaque côté de la tête, sans faire bouger l’autre.

Puis surgit une certaine Syntilla, qui semble une enfant, dont les liens avec Virago sont flous. Elle traque pour le compte de sa maîtresse de nouvelles contrées à tarir et absorber. On en conclut rapidement que Virago a les coûts de chirurgie esthétique et de soins cosmétiques les plus désastreux de l’univers. De tous les univers…

Sauf peut-être ceux de Galactus, mais on n’est pas dans le même monde là.

Syntilla a déniché un espace qui a tout de la corne d’abondance : mieux encore, il abrite une créature dont l’énergie revient à un shot de jouvence hors norme pour l’Impératrix.

Va pour le contexte global et l’ennemi que le Guerrier Éternel aura à affronter. Lequel, pendant ce temps, s’est réfugié avec Tama dans un bunker abandonné de l’Idaho. Et que fait un guerrier pour nourrir celle qu’il protège ? Il chasse. Sauf que la géomancienne ne veut pas manger de viande — son pouvoir premier étant de pouvoir faire pousser des plantes… Comment trouver des protéines, alors que la flore autour d’eux ne propose pas vraiment de quoi pallier le manque ?

Son refus dépasse évidemment le problème alimentaire : elle voit les animaux qu’elle mange pour s’alimenter. Et ils l’interrogent : « Pourquoi ? »

Les enjeux nutritifs seront bientôt balayés : l’Imperatrix Virago prépare son arrivée sur la Terre, avec une méthodologie que le lecteur connaît. Ingurgiter toute force vitale, comme une maladie gangrénant un organisme pour survivre. Un parasite. Le combat s’annonce des plus prometteurs…

Relativement bref, ce one-shot s’inscrit dans un univers Valiant qu’il n’est pas impératif du tout de maîtriser pour se laisser prendre dans l’histoire d’Andy Diggle et d’Alex Paknadel. Mieux : il est suffisamment dense pour donner envie de se plonger dans d’autres comics, tout en ouvrant grandes les portes aux lecteurs qui découvriraient ces personnages.

Parus entre février 2019 et janvier 2020, les quatre épisodes de Incursion sont un petit bonbon parfois amer pour le lecteur. Car les mondes de Valiant ont (à mes yeux) cette spécificité de ne pas produire des protagonistes trop tranchés : yin et yang, certes, mais avec des notes toujours plus subtiles. Pas d’accord avec les chroniqueurs qui reprochent un rythme trop lent : c’est un luxe de scénaristes talentueux que de parvenir à tempérer l’aventure, sur 112 pages (bonus compris).

Le trio m’a franchement épaté : histoire captivante, influence cinématographique puissante dans le découpage et la mise en scène… Personnellement, j’adhère sans réserve au style graphique de Braithwaite. Ses extraterrestres ont du style, de l’élégance — et toute la cruauté nécessaire pour camper au mieux leur histoire. Et les couleurs vont de pair avec l’ensemble.

Un album qui n’est pas qu’un simple plaisir de connaisseur (la traduction est toujours assurée par Florent Degletagne, joli coup), mais un projet éditorial percutant et soigné.

Une offre spéciale est proposée par l’éditeur sur son site, l’ouvrage n’étant plus commercialisé (7 € au lieu de 17 €, rien à dire, c’est un bon investissement). Un extrait est d'ailleurs proposé en fin d'article.