La cité des druides. Bâtisseurs de l'ancienne Gaule

Qui étaient donc ces mystérieux druides, dont le représentant le plus célèbre est Panoramix ? Peut-être le plus grand spécialiste de l'ancienne Gaule, « nos ancêtres », Jean-Louis Brunaux, s'appuie sur de rares écrits, les témoignages de philosophes antiques contemporains, ou les découvertes archéologiques récentes – œuvres d'art, monnaies, outils et éléments de pharmacopée –, pour présenter ces figures de la sagesse celte.

Des sources extrêmement limitées, mais précieuses pour comprendre leur large rôle dans ces communautés de l'Europe occidentale.

L'auteur d'Alésia clarifie notamment un point : contrairement à la description de Maximus César, ce n'était pas les druides mais les vates qui pratiquaient les sacrifices. Ils étaient en revanche impliqués dans l'éducation et la jurisprudence, contrôlant les écoles et les jugements. Des astronomes et des devins qui interprétaient le mouvement des astres aussi.

Un rôle politique encore, leur influence sur les pratiques religieuses gauloises et leur capacité linguistique qui leur permettait de servir d'ambassadeurs, comme dans les négociations d'Hannibal lors de la traversée des Alpes.

Ils étaient reconnus par les Grecs dès le VIe siècle avant J.-C. et leurs pratiques incluaient des philosophies comparables à celles des Pythagoriciens, notamment dans le principe de la métempsychose - les âmes qui se réincarnent après la mort dans de nouveaux corps.

Les druides formaient finalement un corps puissant et fédéré, se réunissant dans des assemblées composées de représentants de différentes communautés gauloises. Ces assemblées, inspirées peut-être des modèles phocéens de Marseille, visaient à unifier les diverses tribus gauloises sans pour autant aspirer à une royauté.

L'auteur de la première biographie de Vercingétorix peint le portrait d'une « nation » en formation, préfigurant certains traits distinctifs de la future France. Une synthèse précieuse et rare.