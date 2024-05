En plein milieu du XIXe siècle, la conquête de l’Algérie par la République française s’achève, bien que la pacification et la colonisation de peuplement forcé se poursuivent, marquées par des massacres atroces parmi les natifs. Mathieu Belezi, dans Le Temps des crocodiles, raconte les exactions abominables menées par le capitaine Albert Vandel, chef d’une centaine de zéphyrs, ces soldats en capotes bleues et pantalons rouges.

Ils sont accompagnés de cantinières, de chameliers, d’un « grand nègre fort comme un Turc » et d’un perroquet loquace. Leur objectif : une oasis de cinquante mille palmiers où Vandel rêve de régner en sultan, prêt à commettre les pires atrocités pour imposer son autorité.

Ce récit, revisité par l’auteur pour cette édition, plonge le lecteur dans l’horreur de la colonisation en Algérie. La barbarie la plus pure y est décrite : femmes empalées, têtes décapitées, corps torturés. La prose de Belezi, imagée et itérative, adopte une forme presque contée, sans majuscules ni points, et renforce l’impact de cette violence brute.

Les illustrations de Kamel Khélif, en noir et dégradés de brun, ajoutent une dimension artistique à ce texte cru et évocateur, rappelant des végétaux fossilisés dans la pierre.

Le capitaine Vandel, personnage central, incarne l’esprit colonialiste de l’époque. Il tue hommes, femmes et enfants sur son passage, imposant de nouvelles règles sans considération pour les populations locales. Ce roman historique éclaire la barbarie subie par les civils algériens, soulignant la brutalité et l’inhumanité de cette période.

Mathieu Belezi, après Le Petit Roi, continue de marquer les esprits avec ce récit sensible et poétique, dépourvu de sentimentalisme et de jugement. Son écriture en prose, épurée de ponctuation, imprime un rythme unique au récit. Ce livre, agrémenté des dessins de Khélif, mérite une place de choix dans votre bibliothèque, tant pour son écriture que pour l’histoire poignante qu’il raconte.